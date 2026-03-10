Вышел патч 1.19.0 для ARC Raiders - разработчики исправили баги и добавили немного косметики

Студия Embark Studios выпустила обновление 1.19.0 для ARC Raiders. Патч уже доступен — для его загрузки достаточно перезапустить игру.

Обновление не приносит крупных изменений и в основном сосредоточено на исправлении ошибок и улучшении стабильности. Тем не менее в игру добавили несколько косметических предметов: новый набор одежды и две дополнительные причёски для персонажа.

Разработчики исправили ряд проблем, связанных с инвентарём и торговлей. В частности, устранена ошибка, из-за которой при выборе установленных модификаций неправильно отображалась стоимость продажи предметов. Также больше не возникает ситуация, когда один и тот же предмет появляется несколько раз во всплывающем окне продажи или утилизации. Исправлен и баг с некорректным отображением баланса монет после продажи экипировки с показателем прочности.

Кроме того, разработчики устранили несколько геймплейных уязвимостей и технических проблем. Теперь игроки не смогут поместить крюк в безопасный карман с помощью клавиши Tab во время движения, исправлены застревания персонажей и Арков в дверном проёме Аудитории на Стелла Монтис, а также устранена уязвимость с зиплайном на Синих вратах. Патч также корректирует работу некоторых погодных эффектов и условий, включая чрезмерную частоту молний во время электромагнитных бурь и проблему с незамерзающими водоёмами на Дамбе во время "Заморозки".

Отдельно команда отметила недавние проблемы с серверами. Из-за сбоя некоторые игроки потеряли снаряжение даже после успешной эвакуации. Разработчики рассматривают такие случаи и обещают по возможности вернуть утраченные предметы в ближайшие дни.