Высокая частота кадров в Arc Raiders делает помощь в прицеливании неоправданно мощной

В сообществе нового шутера Arc Raiders разгорелось обсуждение работы механики помощи в прицеливании при использовании геймпада. Поводом для споров послужила трансляция стримера Nickmercs, во время которой зрители обратили внимание на неестественное поведение прицела. Курсор практически намертво приклеивался к противникам, что вызвало подозрения в использовании запрещенного программного обеспечения.

Журналисты издания PC Gamer решили проверить ситуацию и провели ряд тестов, подтвердивших теорию игроков. Выяснилось, что сила аим-ассиста в игре напрямую зависит от количества кадров в секунду. При тестировании на частоте 300 кадров прицел демонстрировал удивительную цепкость. После фиксации на враге камера могла самостоятельно следовать за целью на значительном расстоянии без какого-либо вмешательства со стороны игрока. Более того, захват продолжал работать даже тогда, когда противник скрывался за препятствиями вроде деревьев или кустов.

Ситуация кардинально меняется при снижении производительности. На стандартных 30 или 60 кадрах в секунду помощь в прицеливании работает корректно и требует постоянного участия пользователя для удержания цели. На низком фреймрейте прицел лишь ненадолго задерживается на враге, но не преследует его автоматически.

Для получения такого преимущества владельцам мощных ПК приходится идти на компромиссы и снижать настройки графики до минимума, чтобы достичь максимальной частоты обновления экрана. Журналисты также отметили важный нюанс: технологии генерации кадров, в отличие от чистого прироста FPS, негативно влияют на работу аим-ассиста и делают его менее отзывчивым.

На данный момент подобная зависимость механики от производительности создает заметный дисбаланс между игроками на разных конфигурациях оборудования. Разработчики пока не прокомментировали ситуацию, но подобные технические особенности в соревновательных играх обычно исправляются в ближайших обновлениях.