"Я - инженер хаоса": Игрок сошел с ума и превратил новую карту Arc Raiders в смертельный лабиринт

Новая карта Стелла Монтис в Arc Raiders и без того не прощает ошибок: узкие коридоры, многоярусные помещения и враги за каждым поворотом превращают каждую вылазку в гонку со временем. Но один игрок решил поднять ставки так высоко, что обычный рейд превратился в настоящий хоррор на выживание.

Пользователь Reddit под ником luvast0 заявил: «Я — инженер хаоса» — и полностью оправдал этот титул. Вместо того чтобы искать добычу или сражаться с противниками, он посвятил все 20 минут рейда созданию искусственного ада. Его план был прост: забаррикадировать каждую найденную дверь, превращая карту в труднопроходимый, замкнутый лабиринт.

Баррикады в Arc Raiders сами по себе мощные: 500 единиц прочности делают их крайне трудными для разрушения, а шумный демонтаж рискует привлечь половину карты. Если использовать их в паре с дверными блокираторами, пройти с другой стороны становится гораздо сложнее и раздражительнее. Игрок поставил около 65 таких баррикад, плюс 13 обычных, три электрические мины для моральной поддержки своих жертв и одну мину «Дедлайн» — самое мощное взрывное устройство в игре. Добавьте сюда вездесущие шары, блох и Шреддера. Итог: огромная PvP-арена превратилась в ловушку, из которой сложно выбраться.

Он использовал открытый микрофон для подначивания других игроков. Реакция игроков не заставила себя ждать. По словам luvast0, он слышал, как другие пользователи объединились и охотились на него, будто на мини-босса. Позже — как они визжали, когда сами попадали в ловушки и мертвые коридоры. Те, кто заспаунился позже, вообще оказывались заперты внутри «архитектурного эксперимента» и пытались вычислить виновника.

«Я хотел узнать, можно ли превратить баррикады в оружие психологической войны, — написал luvast0. — И, боже мой, можно».

Но хаос имеет пределы. Противники игрока постепенно сузили поиски и загнали «инженера» в комнату без выхода. Однако капитуляция не входила в его планы. Когда трое преследователей вошли внутрь, он бросил дым, закрыл дверь, забаррикадировал её и активировал мину «deadline».

Взрыв уничтожил всех. И, как сказал сам luvast0:

«Никто не покидает лабиринт».