ARC Raiders 30.10.2025
Экшен, Мультиплеер, Шутер, От третьего лица, Научная фантастика
6.9 335 оценок

Зима близко: Embark показала заснеженные карты из предстоящего обновления для ARC Raiders

Embark Studios выпустила новый трейлер ARC Raiders, посвятив его грядущему обновлению Cold Snap. Разработчики впервые продемонстрировали зимние версии знакомых локаций: солнечные летние карты преобразились, оказавшись под слоем снега и льда. Игрокам предстоит выживать в суровых условиях — среди морозных дней, холодных вечеров, метелей и настоящей пурги.

Особое внимание фанатов привлекли ночные рейды в зимнем антураже. Пока неизвестно, насколько жестокими окажутся условия темного времени суток, но ожидания у сообщества высокие. Игроки также строят догадки о возможных новых механиках — от замерзания персонажей до изменений в поведении арков и других сезонных особенностей.

Подробности Cold Snap пока держатся в секрете, однако уже ясно, что обновление заметно изменит привычный геймплей. Выход зимнего апдейта намечен на 16 декабря.

Надеюсь белых скинов еще завезут, т.к. ща из белого только космонавт кринжовый.

