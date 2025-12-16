ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
ARC Raiders 30.10.2025
Экшен, Мультиплеер, Шутер, От третьего лица, Научная фантастика
6.9 342 оценки

Зима пришла в ARC Raiders: масштабное обновление Cold Snap меняет погоду на картах, баланс и улучшает качество жизни

butcher69 butcher69

Embark Studios выпустила крупное зимнее обновление для экстракшен-шутера ARC Raiders, которое заметно освежает игру и по контенту, и по ощущениям. Медный пояс погружается в холод: метели накрывают Синие Врата, замерзают Красные озёра, а заброшенный Космопорт становится ещё опаснее.

Главным новшеством стала новый ивент на картах «Холодный всплеск», а также временное событие «Мерцающие огоньки», усиливающее атмосферу выживания. Уже 26 декабря игроки бесплатно получат новую колоду рейдера «Вратарь».

Ключевые системные изменения направлены на удобство. Впервые появилась возможность сброса дерева навыков за кредиты, добавлена опция настройки прицела, а кошелёк теперь показывает мягкий лимит кредитов — это должно сбалансировать прогресс и ценность наборов рейдеров. Появилась настройка инструментов Рейдера, праздничные предметы и множество правок интерфейса.

Существенно переработан баланс оружия. Штурмовая винтовка «Беттина» стала выносливее и удобнее: увеличен магазин, ускорена перезарядка и резко снижён износ прочности — теперь она эффективнее в PvP без ущерба для PvE. Трещётка получила небольшой бафф магазина, чтобы сократить TTK на низких уровнях. Среди ARC заметно улучшен Шреддер: повышена отзывчивость, навигация, скорость входа в бой и логика урона по частям, что делает столкновения с ним честнее и динамичнее.

Разработчики также проделали огромную работу над стабильностью: исправлены коллизии, спавны, звук, поведение врагов, квесты и десятки UX-мелочей — от инвентаря и HUD до VOIP и главного меню. Со всем огромным списком примечаний к патчу вы можете ознакомиться вот здесь.

Обновление уверенно движет ARC Raiders к более выверенному и дружелюбному опыту, не теряя напряжения экстракшена. Зима здесь — не просто декорация, а новая глава выживания.

8
21
Комментарии:  21
Ваш комментарий
Egik81

Ну не только в вирте но и за окном. Правда у нас как-то слабенько.

Зима здесь — не просто декорация, а новая глава выживания.

Ню-ню неужели будет аналог условий как на том же Лабрадоре. Слабо верю.)))

2
Rickey IMBA

аааа эта та игра в которой 3 лицо, убогий ттк в 5 секунд и сервера с 10 тикрейтом? Ну понятно, клетка для анскиллов не иначе

2
DezkQ

60 отдача, 30 приём.

Abakas

Не трясись.

Rickey IMBA DezkQ

да такому же как ты это расскажешь

2
DezkQ

ГГ поигарли

В душевой тож нет

1
JustA_NiceGuy

Ну и правильно. Куча снайперов сидели в эти места и даже не пройдёшь нормально.

DezkQ JustA_NiceGuy

Да ты ракал просто, на вышках ни кто не сидел хренли там сидеть ?Бричку съел и дальше. Сидят на башнях всяких.

1
JustA_NiceGuy DezkQ

Да, да, конечно ракал 🤣 Один раз на Матриархе одна крыса прямо за аппаратурой сидела и ждала пока кто-то придёт, в другой я спокойно себе шёл, снайпер решил меня ни в какую сторону не пускать, пришлось назад идти, ибо камень был один и дальше ну никак. Одной дымовухи не хватит, много свободного места там.

JustA_NiceGuy

Салютики добавили, ждём видосы, когда всем сервером будут их пускать)))

WerGC

в Division 2 тоже началось новогодние событие но в новостях об этом не слово и вообще многие новостей по игре не было

Лидер 666

в игре сейчас 400 инвалидов, всем пофиг на игру с таким онликом

1
JustA_NiceGuy

Можешь взять инициативу в свои руки и сделать новость самому.

2