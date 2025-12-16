Зима пришла в ARC Raiders: масштабное обновление Cold Snap меняет погоду на картах, баланс и улучшает качество жизни

Embark Studios выпустила крупное зимнее обновление для экстракшен-шутера ARC Raiders, которое заметно освежает игру и по контенту, и по ощущениям. Медный пояс погружается в холод: метели накрывают Синие Врата, замерзают Красные озёра, а заброшенный Космопорт становится ещё опаснее.

Главным новшеством стала новый ивент на картах «Холодный всплеск», а также временное событие «Мерцающие огоньки», усиливающее атмосферу выживания. Уже 26 декабря игроки бесплатно получат новую колоду рейдера «Вратарь».

Ключевые системные изменения направлены на удобство. Впервые появилась возможность сброса дерева навыков за кредиты, добавлена опция настройки прицела, а кошелёк теперь показывает мягкий лимит кредитов — это должно сбалансировать прогресс и ценность наборов рейдеров. Появилась настройка инструментов Рейдера, праздничные предметы и множество правок интерфейса.

Существенно переработан баланс оружия. Штурмовая винтовка «Беттина» стала выносливее и удобнее: увеличен магазин, ускорена перезарядка и резко снижён износ прочности — теперь она эффективнее в PvP без ущерба для PvE. Трещётка получила небольшой бафф магазина, чтобы сократить TTK на низких уровнях. Среди ARC заметно улучшен Шреддер: повышена отзывчивость, навигация, скорость входа в бой и логика урона по частям, что делает столкновения с ним честнее и динамичнее.

Разработчики также проделали огромную работу над стабильностью: исправлены коллизии, спавны, звук, поведение врагов, квесты и десятки UX-мелочей — от инвентаря и HUD до VOIP и главного меню. Со всем огромным списком примечаний к патчу вы можете ознакомиться вот здесь.

Обновление уверенно движет ARC Raiders к более выверенному и дружелюбному опыту, не теряя напряжения экстракшена. Зима здесь — не просто декорация, а новая глава выживания.