Аркадные автоматы, боулинг и другие развлечения - Авторы VR-проекта Arcade Legend рассказали о разработке ©

ArcadeXR в сотрудничестве с Bay Tek Entertainment поделились свежей информацией о разработке проекта Arcade Legend для очков виртуальной реальности. Авторы обещают, что на игрокам будет доступно множество игр, среди которых баскетбольное кольцо, боулинг, аркадные автоматы, Quik Drop и другие. Также в дальнейшем планируется поиск большего количества партнеров для внедрения других мини-игр во вселенную Arcade Legend.

Касаемо самого геймплея, Arcade Legend будет представлять собой некое многопользовательское пространство, где вы сможете свободно передвигаться, покупать билеты и играть в различные аркады. Конечно же, некоторые игры заимеют функцию совместного геймплея. Однако для начала предстоит восстановить этот самый игровой клуб, устанавливая туда различную мебель, украшения и сами автоматы. Да, у каждого будет свое личное помещение, куда можно будет приглашать других пользователей.

Дата выхода, к сожалению, названа не была. Тем не менее уже сейчас можно ознакомиться со страницей Arcade Legend в Steam.