Разработчики шутера Arcadegeddon решились на последний шаг - в начале 2025 года игра станет условно-бесплатной

В студии IllFonic всерьёз взялись за спасение своего многопользовательского шутера Arcadegeddon. Разработчики объявили о том, что в начале 2025 года игра стане условно-бесплатной. Вот только поможет ли это проекту, который начинал за 20 долларов в раннем доступе, а потом и вовсе подешевел до 15?

В самой игре нам предлагают спасать зал игровых автоматов от злой корпорации, мечтающей разрушить семейный бизнес. Можно отправиться на поиски приключений в одиночку или позвать с собой трёх друзей — вместе исследовать красочные миры, проходить мини-игры и охотиться за сокровищами. А если захочется драйва — есть и режим PvP, где можно намять бока другим игрокам.

А вот с подробностями перехода на условно-бесплатную модель разработчики обещают поделиться в начале следующего года. Хотя причины такого решения и без слов понятны — за всё время существования игры её пиковый онлайн в Steam едва дотянул до 939 человек, а сейчас там и вовсе можно встретить всего пару игроков. Видимо, в IllFonic рассчитывают, что отсутствие ценника поможет вдохнуть в проект новую жизнь.