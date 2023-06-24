Карточный баттлер в реальном времени Arcana of Paradise: The Tower получил первое крупное обновление ©

Arcana of Paradise: The Tower, приключенческая игра в жанре roguelike в реальном времени, разработанная Tasto Alpha и опубликованная SHUEISHA GAMES, получила первое крупное обновление для Steam-версии игры, включая шиорок запрашиваемый сообществом хардкорный режим «Путь чистилища».

По многочисленным просьбам сообщества, в «Пути чистилища» вас ждет новое испытание. Этот новый уровень сложности усилит смертоносных обитателей Башни новыми разрушительными движениями, а также более агрессивными тенденциями, а также заставит все карты порваться при использовании. Успешное завершение прохождения игры на Пути Чистилища даже откроет уникальную награду. Игроки могут изменить сложность игры в любое время через новое здание в коммуне.

Гонка к подножью

Теперь игроки могут завершать свои пробежки в рекордно короткие сроки, используя новую механику «Двойное время», чтобы проводить время в Башне намного быстрее. Однако это может быть обоюдоострый меч, так как враги будут атаковать гораздо быстрее.

Завершить сбор Арканы

Каждое событие и врага в Башне можно решить несколькими способами, но если они не будут решены определенным образом, их коллекционная карта не будет вознаграждена. Может быть трудно вспомнить, какие карты были собраны когда-то в бегах, поэтому было добавлено уведомление, чтобы помочь игрокам закончить свои коллекции.

Улучшенные настройки видео

Чтобы лучше обслуживать игроков с различными настройками и широкоэкранными мониторами, были добавлены новые настройки разрешения и возможность выбора между оконным, безрамочным оконным и полноэкранным отображением.