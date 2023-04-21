Состоялся релиз карточного баттлера Arcana of Paradise: The Tower для ПК и Nintendo Switch ©

Arcana of Paradise: The Tower, приключенческий roguelike в реальном времени, разработанный Tasto Alpha и опубликованный SHUEISHA GAMES (ранее называвшийся The Tower - To the Bottom), стал доступен для ПК в Steam и Nintendo Switch в Nintendo Eshop.

Отправляйтесь в путешествие, вдохновленное Таро, с ног на голову от разума Масаоки Синдо и Тома Икеды под эксцентричный саундтрек Дзюн Фукуды. Позаботьтесь о выживании группы детей, изолированных на вершине таинственной башни. Отправляйтесь в пещерные залы внизу в поисках пропитания, сокровищ и, по слухам, рая, защищаясь от натиска злобных монстров.

Объединитесь, чтобы сформировать идеальный дуэт и спуститься в чрево Башни. Стратегически выбирайте из 20 игровых детей 3 классов с разными стартовыми картами и пассивными чертами, а затем соберите колоду из более чем 100 игральных карт, вдохновленных Таро.

Разыгрывайте карты мудро и быстро, поскольку карточные бои в реальном времени, похожие на Active Time Battles из классических ролевых игр, требуют быстрых рефлексов. Размещайте атакующие карты в быстрой последовательности, чтобы составить разрушительные комбинации, и примите защитную стойку с картами щита, сыгранными перед вражескими атаками. Комбинируйте защитные карты с идеальным временем, чтобы парировать входящие удары, которые приводят противников в ошеломление, и держите под рукой карты лечения, чтобы продлить выживание.

Перетасуйте колоду, если вы получили плохую руку, обращая особое внимание на ориентацию карт. Перевернутая карта может мгновенно перевернуть планы битвы с неожиданными эффектами, как положительными, так и отрицательными. Каждая победоносная стычка приводит к выбору: вернется ли группа с дополнительным хлебом, чтобы накормить своих товарищей по Башне, или продолжит собирать колоду в свою пользу с боевыми картами, чтобы углубиться в глубины Башни?

Открывайте новые карты, детей и предметы во время каждого забега, сталкивайтесь с необычными обитателями Башни и разгадывайте тайну Священного Древа, требующую жертвоприношения живительного хлеба для особых наград. Собираете полную колоду и ищете новый вызов? Соревнуйтесь в рейтинговом онлайн-режиме, чтобы бросить вызов самым опытным парам на планете.