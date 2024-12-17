Создатель Fallout рассказал, почему у некоторых культовых ролевых игр так и не появилось продолжений

Некоторые культовые ролевые игры, такие как Arcanum: Of Steamworks and Magick Obscura и Vampire: The Masquerade - Bloodlines, несмотря на признание геймеров, так и не обзавелись продолжениями в свое время. Тим Кейн, создатель Fallout и автор обеих игр, объяснил это просто: они плохо продавались.
Кейн, ветеран индустрии с 1980-х годов, работал над проектами, ставшими легендами жанра. Среди них Pillars of Eternity, Tyranny и The Outer Worlds, созданные с Obsidian Entertainment. Однако его попытка развивать собственную студию Troika Games столкнулась с коммерческими трудностями. Хотя выпущенные студией игры, такие как The Temple of Elemental Evil и Arcanum, получили культовый статус, их продажи не обеспечили финансовой устойчивости.
Кейн вспоминает, что на тот момент успех измерялся миллионом проданных копий, тогда как Bloodlines и другие проекты Troika не дотягивали до этой планки. Как отметил разработчик, культовый статус игр часто означает недостаточную коммерческую привлекательность. Например, Bloodlines, несмотря на обожание фанатов, стала самой низкопродаваемой игрой Troika, что привело к закрытию студии в 2005 году.
Хотя Bloodlines в итоге получила сиквел, Кейн и его команда не участвовали в его разработке. История Troika служит напоминанием, что признание и коммерческий успех далеко не всегда идут рука об руку.
Смотря на vampire the masquerade bloodlines 2 может лучше и не надо // Максим Кутузов
Это от жиру так бесились. Я помню, как Скворцы посчитали 5 миллионов Нью-Лары провалом, а спустя несколько лет 6 миллионов ФФ15 - успехом. Хотя денег на разработку и рекламу второй потратили больше.
А сейчас главное это отбить бюджет и получить прибыль, что уже считается успехом, и поводом для продолжения. Ну, а за провальные но "правильные" игры/фильмы Ларри Финк платит, и продажи для них это бонус, так что те тоже получают продолжения.
Про ларку бубнеж скорей всего всё таки игра стала законченной трилогией. Да и до раздачи в егс игра продалась в 14.5 миллионов копий
NEW VEGAS 2 выпускайте!
А Кейн к Вегасу каким боком? Он даже 2 часть не разрабатывал.
Да и честно говоря эти игры были кривые и по качеству на уровне игр категории /б/. Васяны до сих пор пытаются придать им человеческий вид, но время этих игр ушло как только они вышли
То-то я терялся в догадках, почему эти игры не получили продолжения. А я думал это из-за того, что те игры были ПК эксклюзивами в непопулярном жанре и без должной маркетинговой компании. Ведь одно не является следствием другого!