Создатель Fallout рассказал, почему у некоторых культовых ролевых игр так и не появилось продолжений

Некоторые культовые ролевые игры, такие как Arcanum: Of Steamworks and Magick Obscura и Vampire: The Masquerade - Bloodlines, несмотря на признание геймеров, так и не обзавелись продолжениями в свое время. Тим Кейн, создатель Fallout и автор обеих игр, объяснил это просто: они плохо продавались.

Кейн, ветеран индустрии с 1980-х годов, работал над проектами, ставшими легендами жанра. Среди них Pillars of Eternity, Tyranny и The Outer Worlds, созданные с Obsidian Entertainment. Однако его попытка развивать собственную студию Troika Games столкнулась с коммерческими трудностями. Хотя выпущенные студией игры, такие как The Temple of Elemental Evil и Arcanum, получили культовый статус, их продажи не обеспечили финансовой устойчивости.

Кейн вспоминает, что на тот момент успех измерялся миллионом проданных копий, тогда как Bloodlines и другие проекты Troika не дотягивали до этой планки. Как отметил разработчик, культовый статус игр часто означает недостаточную коммерческую привлекательность. Например, Bloodlines, несмотря на обожание фанатов, стала самой низкопродаваемой игрой Troika, что привело к закрытию студии в 2005 году.

Хотя Bloodlines в итоге получила сиквел, Кейн и его команда не участвовали в его разработке. История Troika служит напоминанием, что признание и коммерческий успех далеко не всегда идут рука об руку.