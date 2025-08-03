Тим Кейн объяснил, почему у Arcanum мало шансов на ремастер и описал ключевые моменты, которые он бы улучшил

Arcanum: Of Steamworks & Magick Obscura не является такой известной RPG, как, например, Baldur’s Gate или Fallout, но, несмотря на это, она завоевала группу преданных поклонников и считается отличной игрой Troika Games. Те, кто хорошо помнит этот тайтл 2001 года, наверняка с удовольствием сыграл бы в его улучшенную версию, адаптированную для современных платформ. Потенциальный ремастер Arcanum привлек бы также новых игроков, благодаря чему больше людей познакомились бы с этой достойной внимания RPG. К сожалению, такой сценарий кажется маловероятным.
Оказывается, ремастирование Arcanum было бы очень сложной, если не невозможной задачей. Создатель этой игры, Тим Кейн, высказался по поводу возможного обновления. Как один из трех основателей студии Troika Games (другие два — Джейсон Андерсон и Леонард Боярски), он владеет исходным кодом Arcanum, но этого недостаточно для выпуска обновленной версии на рынок.
Бренд Arcanum полностью принадлежит оригинальному издателю игры, компании Sierra, которая теперь принадлежит Activision. Этот американский издатель игр был куплен Microsoft, но Тим Кейн подчеркивает в своем видео, что, несмотря на то, что он сам является близким партнером Microsoft, он не мог бы просто так отдать исходный код игры. В соответствии с первоначальным издательским соглашением, оригинальные основатели Troika Games являются владельцами кода, но не могут им поделиться.
Создание ремейка или ремастера Arcanum было бы сложным с юридической точки зрения. [...] Если кто-то хотел бы использовать код, ему пришлось бы вести переговоры со мной, Леонардом Боярским и Джейсоном Андерсоном, чтобы все трое были удовлетворены.
Интересно, что как владелец кода, Тим Кейн перекомпилировал Arcanum, превратив игру в приложение для Windows 10. В связи с этим он поделился своими мыслями о том, как, по его мнению, должен выглядеть потенциальный ремастер.
Студия, которая взялась бы за создание такого обновления, должна в первую очередь заняться исправлением многочисленных ошибок, присутствующих в оригинале, и балансом. Тим Кейн также отмечает, что Arcanum нуждается в новом интерфейсе, улучшенной системе боя и большем разнообразии в отношении внешнего вида локаций (например, более густых лесов).
3 девелопера и 1 мегакорпорация 20 лет не могут поделить пиксели, вот это драма. Создатель игры вдруг выяснил что в ней есть баги и кривой интерфейс, какое откровение. Моддеры это чинили бесплатно пока он пересобирал билд под виндовс 10. Владеть кодом и просто сидеть на нём это сильно, вместо того чтобы отдать его фанатам которые и так делают всю работу.
причем все трое хорошо знакомы, работают в одной компании и поддерживают дружеские отношения
ну да тут смотря кто будет заинтересован а то вместе с дерьмом съедят и не поморщатся и потом они втроем будут пытаться удовлетворить заказчика.
но да игра хорошая. но в то что возможно сделать хороший ремастер\ремейк\сиквел\приквел прям сомнительно...
хотя я думаю совакоты могли бы вести переговоры или пытались
Ну многие фанаты после Трона Баала тоже долго сомневались, что 3-тью часть Балдура вообще когда-нибудь выпустят. А потом появились нужные ребята (да, я про Ларионов), кто горел этой вселенной и запилил не просто третий Балдур, а Балдур, который стал РПГ и Игрой года. Может и с Арканумом когда-нибудь произойдёт такое же чудо.
В наши соевые времена просто не позволят сделать ремастер такой олдскульно-патриархальной игры, где в прохождении сюжета и игровых механиках имеется реальное разделение на мужских и женских персонажей.
Вспомните только тот джентельменский клуб из Таранта - мужской перс спокойно становится его полноценным участником, и пользуется всеми благами. В то время, как женский перс может туда попасть только в роли служанки, и ЕМНИП, для рекомендации на должность вынужден даже торгануть своим телом.
Да за один этот эпизод нынешние соевые снежинки толпами повалят в суды. А если идти у них на поводу, и сделать современный выхолощенный стерильно-соевый ремастер, то сразу теряются те самые смак и изюминка, делающие Арканум тем самым Арканумом.
Да если бы захотели то решили бы вопрос, но Майкам эта игра не интересна (и весь жанр изометрических РПГ заодно). С No One Lives Forever та же история, в ее ремастере заинтересованы только Найтдайвы, а остальным пофиг, решать проблемы с правами старых игр как долбится в тех поддержку состояющую из индусов и ИИ - бесполезно.
не так давно перепроходил арканум, из всего перечисленного считаю что стоило бы подкорректировать разве что баланс, и то сомнительно - всетаки это синглплей игра, лучше бы добавили уровней сложности по круче, ибо за мага реально очень легко играть, особенно если изучил систему.
вот что реально стоило бы доработать это ИИ противников
Я бы хотел увидеть хотя бы опцилнальные пометки по квестам на карте:DDD а то зайдя в первый город можно просто растеряться. Да и в целом там есть несколько квестов которые я только благодаря гайдам в инете смог найти и закончить.
классика старых игр)
Я помню как 1 из отцов Diablo 2 тоже рассказывал что исходный код от игры был давно утерян и в целом по её не полной 3д структуре близзард будет фактически нереально сделать ремастер. "мной, Леонардом Боярским и Джейсоном Андерсоном, чтобы все трое были удовлетворены." А сколько они хотят за права игры которая вышла 25 лет назад? 100 млн $ ?
По Planescape Torment шикарный ремастер получилось сделать. Надеюсь когда-нибудь мы увидем аналогичные проекты по Арканум и первым двум фаллаутам + тактикс.
окак // Artur Casanov
на рутрекере исправленная версия, мультиверс эдишн 1.8.0
Ремастеры зло, давай сиквел.