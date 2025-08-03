Тим Кейн объяснил, почему у Arcanum мало шансов на ремастер и описал ключевые моменты, которые он бы улучшил

Arcanum: Of Steamworks & Magick Obscura не является такой известной RPG, как, например, Baldur’s Gate или Fallout, но, несмотря на это, она завоевала группу преданных поклонников и считается отличной игрой Troika Games. Те, кто хорошо помнит этот тайтл 2001 года, наверняка с удовольствием сыграл бы в его улучшенную версию, адаптированную для современных платформ. Потенциальный ремастер Arcanum привлек бы также новых игроков, благодаря чему больше людей познакомились бы с этой достойной внимания RPG. К сожалению, такой сценарий кажется маловероятным.

Оказывается, ремастирование Arcanum было бы очень сложной, если не невозможной задачей. Создатель этой игры, Тим Кейн, высказался по поводу возможного обновления. Как один из трех основателей студии Troika Games (другие два — Джейсон Андерсон и Леонард Боярски), он владеет исходным кодом Arcanum, но этого недостаточно для выпуска обновленной версии на рынок.

Бренд Arcanum полностью принадлежит оригинальному издателю игры, компании Sierra, которая теперь принадлежит Activision. Этот американский издатель игр был куплен Microsoft, но Тим Кейн подчеркивает в своем видео, что, несмотря на то, что он сам является близким партнером Microsoft, он не мог бы просто так отдать исходный код игры. В соответствии с первоначальным издательским соглашением, оригинальные основатели Troika Games являются владельцами кода, но не могут им поделиться.

Создание ремейка или ремастера Arcanum было бы сложным с юридической точки зрения. [...] Если кто-то хотел бы использовать код, ему пришлось бы вести переговоры со мной, Леонардом Боярским и Джейсоном Андерсоном, чтобы все трое были удовлетворены.

Интересно, что как владелец кода, Тим Кейн перекомпилировал Arcanum, превратив игру в приложение для Windows 10. В связи с этим он поделился своими мыслями о том, как, по его мнению, должен выглядеть потенциальный ремастер.

Студия, которая взялась бы за создание такого обновления, должна в первую очередь заняться исправлением многочисленных ошибок, присутствующих в оригинале, и балансом. Тим Кейн также отмечает, что Arcanum нуждается в новом интерфейсе, улучшенной системе боя и большем разнообразии в отношении внешнего вида локаций (например, более густых лесов).