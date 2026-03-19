В ArcheAge стартовали королевская битва и новый фестиваль

С 19 марта в MMORPG ArcheAge стартуют сразу два увлекательных ивента! В королевской битве «Даскшир» игроки смогут проявить свои боевые навыки и побороться за звание последнего выжившего на Золотых равнинах. А в это время в столицах для мирных игроков пройдет фестиваль ремесленников, где Джейк поможет вам улучшить экипировку и предоставит щедрые скидки на синтез экипировки.

Даскшир — ограниченное по времени событие, проходит в следующие часы:

15:00–16:00 мск

18:00–19:00 мск

22:00–23:59 мск

Тем временем до 16 апреля в столицах игроков будет ждать NPC Джейк, с радостью накладывающий положительный эффект, который поможет в синтезе благодаря уникальным скидкам. При этом размер скидки будет зависеть от уровня экипировки, однако скидки могут не распространяться на снаряжение высшего качества. Будьте внимательны, эффект «Фестиваль ремесленников» исчезнет, если покинуть фестивальную площадь.