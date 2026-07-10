Владельцы ArcheAge аннулируют 500 000 собственных акций для повышения акционерной стоимости

Южнокорейская игровая компания Kakao Games объявила о проведении первого с момента выхода на биржу аннулирования собственных акций. В рамках новой политики по повышению ценности бизнеса для инвесторов издатель планирует ликвидировать 500 000 ценных бумаг.

Издательская компания Kakao Games получила широкую известность благодаря выпуску крупных многопользовательских ролевых игр. В портфолио компании входят такие проекты, как Odin: Valhalla Rising, ArcheAge, ArcheAge War, Elyon и Guardian Tales. Кроме того, издатель владеет несколькими известными студиями разработки, включая XLGAMES и Lionheart Studio, а также готовится к выпуску амбициозных будущих тайтлов, среди которых Chrono Odyssey и ArcheAge Chronicles.

Решение об уменьшении числа акций было принято руководством компании 8 июля 2026 года. Подлежащий ликвидации объем составляет около 60% от всех ценных бумаг, находящихся во владении Kakao Games (всего у компании насчитывалось 854 009 акций). Процедура аннулирования запланирована на 15 июля 2026 года, после чего на балансе издателя останется 354 009 акций.

Сокращение проводится за счет акций, приобретенных в пределах распределяемой прибыли. Такой метод позволяет уменьшить общее число находящихся в обращении акций без снижения уставного капитала. Это решение направлено на предотвращение размытия стоимости ценных бумаг и увеличение доли каждого держателя акций в структуре компании.

После завершения процесса часть оставшихся акций планируется использовать для поощрения сотрудников. Kakao Games введет систему долгосрочного вознаграждения в виде акций (Restricted Stock Unit или RSU). Данный шаг призван объединить финансовые интересы персонала компании с долгосрочным ростом капитализации бизнеса.

Дополнительно финансовый департамент рассматривает возможность сокращения резервного капитала для его перевода в нераспределенную прибыль. Полученные средства выступят финансовой базой для реализации последующих этапов поддержки инвесторов.

Финансовый директор Kakao Games Шин Квон-хо подчеркнул, что компания стремится вернуть реальную ценность поддерживающим ее инвесторам и продолжит открытый диалог с рынком. Руководство планирует использовать текущую финансовую стабильность для укрепления основы роста бизнеса и последовательного повышения ценности издательства.