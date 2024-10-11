ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
ArcheAge Chronicles 2025 г.
Экшен, Ролевая, Мультиплеер, MMO, От третьего лица, Открытый мир
6.3 56 оценок

ArcheAge Chronicles пытается привлечь более широкую аудиторию, сосредоточившись на PvE-контенте

butcher69
Новости

ArcheAge Chronicles — это новая MMORPG от компании XLGames, стремящаяся привлечь более широкую аудиторию, сосредоточившись на PvE-контенте. В недавнем видеоинтервью разработчики поделились особенностями игры, ранее известной как ArcheAge 2, и рассказали о своих целях.

Одним из ключевых изменений стало смещение акцента на PvE, хотя PvP все еще будет присутствовать в игре. Исполнительный продюсер Йонгджин Хэм подчеркнул, что важно было создать игру, которая будет откликаться у современной аудитории. Название «Хроники» выбрано для отражения нового направления проекта, которое включает приключенческие истории и кооперативный контент, чтобы сделать игру более доступной для игроков.

Творческий директор Джехванг Ли добавил, что основное внимание будет уделено PvE-аспектам, поскольку взаимодействие с разнообразными монстрами сделает игру более привлекательной. Хотя PvP также сохранится, интересные боевые механики и захватывающие враги должны сделать его приятным дополнением к игровому процессу.

Разработчики стремятся к тому, чтобы боевая система была увлекательной, как в однопользовательских экшен-играх. Однако, как отметил Йонгджин Хам, разработка боевых действий для MMO-серверов несет свои сложности, включая проблемы с сетью. Решив эти трудности, команда надеется создать захватывающий игровой опыт.

Технический директор Йонгмин Ким отметил, что бои в MMORPG зачастую менее детализированы, чем в одиночных играх. Для улучшения этого аспекта разработчики активно работают над дизайном хитбоксов и искусственным интеллектом NPC.

ArcheAge Chronicles разрабатывается на движке Unreal Engine 5 и выйдет в следующем году для ПК, PlayStation 5 и Xbox Series S|X.

3
1