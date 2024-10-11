ArcheAge Chronicles пытается привлечь более широкую аудиторию, сосредоточившись на PvE-контенте

ArcheAge Chronicles — это новая MMORPG от компании XLGames, стремящаяся привлечь более широкую аудиторию, сосредоточившись на PvE-контенте. В недавнем видеоинтервью разработчики поделились особенностями игры, ранее известной как ArcheAge 2, и рассказали о своих целях.

Одним из ключевых изменений стало смещение акцента на PvE, хотя PvP все еще будет присутствовать в игре. Исполнительный продюсер Йонгджин Хэм подчеркнул, что важно было создать игру, которая будет откликаться у современной аудитории. Название «Хроники» выбрано для отражения нового направления проекта, которое включает приключенческие истории и кооперативный контент, чтобы сделать игру более доступной для игроков.

Творческий директор Джехванг Ли добавил, что основное внимание будет уделено PvE-аспектам, поскольку взаимодействие с разнообразными монстрами сделает игру более привлекательной. Хотя PvP также сохранится, интересные боевые механики и захватывающие враги должны сделать его приятным дополнением к игровому процессу.

Разработчики стремятся к тому, чтобы боевая система была увлекательной, как в однопользовательских экшен-играх. Однако, как отметил Йонгджин Хам, разработка боевых действий для MMO-серверов несет свои сложности, включая проблемы с сетью. Решив эти трудности, команда надеется создать захватывающий игровой опыт.

Технический директор Йонгмин Ким отметил, что бои в MMORPG зачастую менее детализированы, чем в одиночных играх. Для улучшения этого аспекта разработчики активно работают над дизайном хитбоксов и искусственным интеллектом NPC.

ArcheAge Chronicles разрабатывается на движке Unreal Engine 5 и выйдет в следующем году для ПК, PlayStation 5 и Xbox Series S|X.