ArcheAge Chronicles раскрыла системные требования: для 60 FPS в 1080p понадобится 32 ГБ ОЗУ

Разработчики ArcheAge Chronicles опубликовали минимальные и рекомендуемые системные требования MMORPG, позволяя игрокам заранее оценить возможности своих компьютеров перед стартом раннего доступа. Судя по заявленным характеристикам, игра потребует достаточно современного железа, а для комфортной производительности авторы советуют обзавестись 32 ГБ оперативной памяти.

Минимальная конфигурация включает Windows 10, процессор Intel Core i5-10400 или AMD Ryzen 5 3600, 16 ГБ ОЗУ и видеокарту NVIDIA GeForce RTX 2060 SUPER либо AMD Radeon RX 6600 с 8 ГБ видеопамяти. Установить игру можно будет только на SSD, причём потребуется освободить 100 ГБ. Такая система рассчитана на 30 кадров в секунду при разрешении 1080p и низких настройках графики с масштабированием в режиме Quality.

Для достижения 60 FPS при тех же 1080p, но уже на высоких настройках, разработчики рекомендуют Windows 11, Intel Core i7-12700 или AMD Ryzen 7 5700X, 32 ГБ оперативной памяти и видеокарту NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti с 16 ГБ видеопамяти либо AMD Radeon RX 7700 XT с 12 ГБ.

В обоих случаях потребуется поддержка DirectX 12. Пока это лишь ориентиры от разработчиков: насколько хорошо ArcheAge Chronicles будет работать на указанных конфигурациях в реальных условиях, станет понятно после выхода раннего доступа.