ArcheAge Chronicles раскрыла системные требования: для 60 FPS в 1080p понадобится 32 ГБ ОЗУ

Разработчики ArcheAge Chronicles опубликовали минимальные и рекомендуемые системные требования MMORPG, позволяя игрокам заранее оценить возможности своих компьютеров перед стартом раннего доступа. Судя по заявленным характеристикам, игра потребует достаточно современного железа, а для комфортной производительности авторы советуют обзавестись 32 ГБ оперативной памяти.
Минимальная конфигурация включает Windows 10, процессор Intel Core i5-10400 или AMD Ryzen 5 3600, 16 ГБ ОЗУ и видеокарту NVIDIA GeForce RTX 2060 SUPER либо AMD Radeon RX 6600 с 8 ГБ видеопамяти. Установить игру можно будет только на SSD, причём потребуется освободить 100 ГБ. Такая система рассчитана на 30 кадров в секунду при разрешении 1080p и низких настройках графики с масштабированием в режиме Quality.
Для достижения 60 FPS при тех же 1080p, но уже на высоких настройках, разработчики рекомендуют Windows 11, Intel Core i7-12700 или AMD Ryzen 7 5700X, 32 ГБ оперативной памяти и видеокарту NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti с 16 ГБ видеопамяти либо AMD Radeon RX 7700 XT с 12 ГБ.
В обоих случаях потребуется поддержка DirectX 12. Пока это лишь ориентиры от разработчиков: насколько хорошо ArcheAge Chronicles будет работать на указанных конфигурациях в реальных условиях, станет понятно после выхода раннего доступа.
Так 32гб оперативки для гейминга, это стандарт с далёкого 2015 года, когда вышел ещё Ведьмак 3. Истинным геймерам это даже не нужно объяснять 🤝🤝🤝
Надеюсь пойдёт с народным 9950x3d в 2К разрешении при активации графонистого 5.0🙏 // Rogal Dorn
Такими темпами через пару лет понадобится 128 ГБ памяти и 64 ГБ карта чтобы запустить игру в 640х480 с увеличением до 720р через ДЛСС чтобы получить 30 фпс при высоких настройках.