ArcheAge Chronicles вернет дух первой ArcheAge - PvP построят вокруг добровольного риска и конфликтов между гильдиями

XLGAMES раскрыла подробности PvP-системы ArcheAge Chronicles, которая будет доступна игрокам уже в предстоящем тестировании. Вместо единого пространства, где все пользователи постоянно сталкиваются друг с другом, разработчики разделят регионы на отдельные каналы примерно по 100 игроков. При этом такое ограничение связано не с возможностями серверов, а с желанием сохранить баланс между ощущением живого мира и чрезмерной плотностью игроков.

При попадании в новую область игра автоматически определит канал, причём участников одной группы постараются разместить вместе. Игроки также смогут присоединиться к каналу, где находится их друг. Для перехода между вариантами предусмотрена специальная статуя Нуи, однако частая смена каналов будет ограничена временем восстановления.

Главное отличие заключается в правилах PvP. Обычные каналы полностью защищены от атак других игроков и предназначены для тех, кто хочет спокойно исследовать мир, выполнять задания и развивать персонажа. В PvP-каналах, напротив, разрешены сражения с другими пользователями, за исключением членов собственной группы и гильдии. При этом окружающий мир, задания и монстры остаются такими же, как на PvE-каналах.

Чтобы риск был оправдан, за убийство монстров на PvP-каналах пока предусмотрен бонус в 10–15% к получаемому опыту. XLGAMES подчёркивает, что открытый мир является лишь одной из составляющих общего прогресса, поэтому разработчики намеренно не делают преимущество слишком большим. Идея заключается в том, чтобы игроки выбирали PvP прежде всего ради самих сражений, а не потому, что без него невозможно эффективно развиваться.

При этом разработчики пока не собираются превращать PvP в набор обязательных мероприятий по расписанию. В игре не будет заранее определённых целей для захвата или регулярных сражений за территории. XLGAMES хочет предоставить гильдиям возможность самостоятельно создавать конфликты — например, пытаться установить контроль над каналом или вытеснять конкурентов. Такой подход напоминает оригинальную ArcheAge, где значительная часть противостояния возникала непосредственно из действий игроков.

Система PvP будет доступна уже в демоверсии ArcheAge Chronicles, причём проходить сюжет ради неё не потребуется. Во время тестирования игрокам предложат четыре класса с двумя видами оружия у каждого. Боевая система также предусматривает взаимодействие между классами, включая парирование дальних атак и их перенаправление в сторону противника.

На старте теста убийство другого игрока не будет приносить материальной награды. XLGAMES сначала хочет настроить саму основу PvP, а затем решать вопрос с дополнительными стимулами. Уже предусмотрены журнал убийств и PvP-достижения, а после релиза разработчики рассматривают таблицы лидеров и трофеи, которые должны подчёркивать престиж победителя, а не превращать сражения в источник обязательного фарма.

В дальнейшем система может получить более масштабные механики, знакомые поклонникам первой ArcheAge: опасные торговые маршруты через PvP-зоны и войны гильдий за торговые посты. Однако эти функции пока находятся на стадии планирования, и их появление будет зависеть от результатов тестирования и реакции игроков.