ArcheAge Chronicles впервые даст попробовать PvP - бесплатное демо будет доступно целую неделю

Разработчики ArcheAge Chronicles объявили о бесплатном демо для Steam Next Fest. Игроки смогут опробовать проект с 19 октября, 20:00 по московскому времени, до 26 октября, 20:00 МСК. Отдельная регистрация или заявка не потребуются — достаточно скачать клиент со страницы игры в Steam.

Главным событием демоверсии станет первое публичное испытание PvP. До этого разработчики не давали всем желающим полноценно опробовать соревновательную часть ArcheAge Chronicles, поэтому демо станет возможностью оценить одну из ключевых составляющих проекта еще до выхода в ранний доступ.

Помимо PvP, игроки смогут исследовать часть Diamond Shores — одного из стартовых регионов игры. При этом разработчики решили не открывать весь доступный контент. В частности, в демо отсутствуют жилье и торговля, а некоторые другие функции будут ограничены.

Создатели также предупреждают, что демонстрационная версия может содержать ошибки и технические сбои. Полный набор возможностей игры в ней представлен не будет, а накопленный прогресс и сохранения после завершения тестирования не перенесутся в ранний доступ.

Таким образом, недельное демо ArcheAge Chronicles станет скорее знакомством с основными направлениями игры, чем полноценной пробной версией. При этом возможность впервые проверить PvP делает предстоящий тест особенно важным для тех, кто следит за развитием проекта.