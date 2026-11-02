Продюсер ArcheAge Chronicles рассказал о графике выхода обновлений, дизайне и развитии жанра MMO

До начала раннего доступа к ArcheAge Chronicles осталось всего ничего. По этому случаю исполнительный продюсер Ёнджин Хам (Yongjin Ham) дал интервью, в котором рассказал об игре, пройденном пути разработки и о том, чего он надеется достичь с помощью раннего доступа — как для самой игры, так и для жанра MMORPG в целом.

Хам поделился уроками, извлеченными из работы над оригинальной ArcheAge и проектом под кодовым названием Project X4, игре с фокусом на взаимодействии в открытом мире. Опыт создания этих проектов подтолкнул его к концепции более масштабного открытого мира с упором на исследование. Разработчики стремились к тому, чтобы игроки чаще встречались друг с другом в разных частях игрового мира (вместо того чтобы проводить время в отдельных инстансах), а также позаботились о том, чтобы интересный контент был доступен не только на максимальном уровне.

Хам также затронул тему возникшего недопонимания относительно сочетания динамичной боевой системы, исследования открытого мира и контента для одиночного прохождения — он признает, что поначалу эти элементы казались разрозненными даже самой команде разработчиков. Тем не менее, он уверен, что им удалось найти баланс, и надеется, что Chronicles поможет жанру MMORPG сделать шаг вперед и вернуться к своим «золотым временам».

Простого улучшения графики, создания более зрелищной картинки или попыток сыграть на ностальгии уже недостаточно. Не пора ли выйти за рамки подобных подходов? Кто-то должен постоянно задаваться вопросом, как должно выглядеть следующее поколение MMORPG, и предлагать новые идеи

В завершение Хам рассказал о примерном графике выхода обновлений: крупные изменения — например, отмена привязки классов к полу персонажа или добавление третьего вида оружия для каждого класса — планируется выпускать примерно раз в месяц. Обновления в период раннего доступа будут выходить еще чаще — «в таком же темпе, как и в других современных играх». Более подробная дорожная карта появится уже после запуска раннего доступа, когда разработчики получат фидбэк от игроков.