Разработчики ArcheAge Chronicles запустили демоверсию в Steam и раскрыли детали раннего доступа

Студия XLGAMES запустила общедоступную демоверсию многопользовательского ролевого экшена ArcheAge Chronicles в сервисе Steam. Пробная версия приурочена к фестивалю Steam Next Fest и останется открытой для игроков со всего мира с 19 октября по 26 октября 2026 года. Одновременно разработчики раскрыли первые детали полноценного запуска: проект выйдет в формате раннего доступа, в котором планирует провести от 9 до 12 месяцев перед релизом версии 1.0.

В рамках текущего фестиваля игрокам предлагают от 2 до 3 часов сюжетных заданий, события которых разворачиваются на землях Аврории спустя 50 лет после истории оригинальной ArcheAge. Для ознакомления открыты 4 класса персонажей: воин, рейнджер, берсерк и маг. Кроме того, авторы открыли ранний доступ к PvP-каналам сразу после прохождения стартового поселения и добавили высокоуровневое подземелье Throne of Hinnon, ключ от которого спрятан на просторах открытого мира.

Одним из самых критикуемых решений во время прошлых сетевых тестов оставалась жесткая привязка классов к полу персонажа. Продюсеры проекта признали недовольство сообщества и подтвердили, что работа над снятием ограничений уже стартовала, хотя к нынешней демоверсии изменения подготовить не успели.

В предыдущем обращении говорилось, что этот вопрос находится на рассмотрении. С тех пор поступило еще больше отзывов на эту тему, поэтому разработка альтернативных вариантов пола уже началась. Новые опции планируется вводить постепенно, начиная с отдельных классов, а не для всех сразу. В текущей демоверсии этих изменений еще нет, но подробности будут объявлены при первой возможности.

- Хэм, исполнительный продюсер ArcheAge Chronicles

Боевая система и прокачка в проекте отходят от привычных стандартов жанра. Базовый уровень персонажа повышает только основные характеристики вроде силы или ловкости, тогда как очки талантов полностью отделены от опыта. Способности открываются через победы над сложными полевыми боссами и поиск специальных камней. Каждый вид вооружения получил собственное древо развития: к примеру, длинный меч и двуручный клинок развиваются независимо, позволяя настраивать персонажа под глухую оборону со щитом или агрессивный атакующий стиль с круговыми ударами.

На старте раннего доступа в Steam игрокам откроют 3 крупных региона Аврории, 8 видов оружия, подземелья, рейды, открытые сражения между игроками, обустройство личных домов, крафт и морскую торговлю. Авторы предупредили, что цена игры к моменту полноценного релиза может возрасти из-за добавления нового контента и механик.