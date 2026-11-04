В раннем доступе Steam состоялся релиз ArcheAge Chronicles с пиком в 26 тысяч игроков и смешанными отзывами

Корейская студия XLGAMES выпустила в ранний доступ сервиса Steam ролевой экшен ArcheAge Chronicles. Проект распространяется по модели Buy-to-Play по цене 1500 рублей в российском регионе и 30 долларов на международном рынке. В первые часы после запуска пиковый онлайн игры достиг 26 244 пользователей одновременно, однако релиз сопровождался неоднозначной реакцией игрового сообщества.

На площадке Valve новинка получила смешанные оценки: на основе более 800 пользовательских обзоров рейтинг одобрения составил всего около 53%. Основной массив критики направлен на техническое состояние проекта на движке Unreal Engine 5. Игроки сообщают о регулярных просадках кадровой частоты, статтерах даже на производительных видеокартах уровня GeForce RTX 4070 Ti и длительном зависании на черном экране при первом запуске, которое разработчики связали с компиляцией шейдеров.

Серьезной проблемой для пользователей из России стала серверная часть. Инфраструктура проекта функционирует на мощностях Amazon, из-за чего прямое подключение к серверам у многих игроков оказывается недоступным без применения VPN или специализированного софта для обхода сетевых ограничений. Кроме того, в игре полностью отсутствует русский язык, единственный вариант озвучки ограничен корейским языком, а недавнее добавление машинного перевода затронуло только японский и бразильский португальский языки.

Многие фанаты оригинальной ArcheAge раскритиковали смену формата. Проект отошел от концепции классической MMORPG в сторону соулслайка и механик New World с разделением локаций на каналы вместимостью около 100 человек. Боевая система завязана на расходе выносливости, парированиях и жесткой фиксации на цели, при этом дистанция применения способностей у магов и стрелков ограничена несколькими метрами. Дополнительное недовольство вызвали строгая привязка классов к полу, невозможность переназначить клавиши перемещения WASD и отсутствие визуального отображения надетой брони, чей внешний вид меняется только через платные и бонусные костюмы.

Разработка ArcheAge Chronicles заняла долгие годы, но реальный пользовательский опыт может расходиться с изначальными планами. Выход в ранний доступ необходим для того, чтобы напрямую получать отзывы сообщества и оперативно реагировать на входящую информацию.

- Хам Ёнджин, исполнительный продюсер ArcheAge Chronicles в студии XLGAMES

В студии подчеркнули, что период раннего доступа продлится от 9 до 12 месяцев. Для балансировки боевой системы и исправления регистрации попаданий авторы выделили отдельную команду разработчиков. В первом контентном патче в декабре 2026 года создатели пообещали снять ограничение по полу для класса Warrior, добавив женщину-воина, а также ввести дополнительное третье оружие для каждого класса, начав с гладиуса.

На текущий момент игрокам доступно порядка 30 часов сюжетного прохождения в 3 обширных регионах Аврории с подземельями, мировыми боссами, торговыми маршрутами и отдельными каналами для свободного PvP. Разработчики подтвердили, что не намерены проводить сброс прогресса персонажей после окончания раннего доступа, а на серверах полностью отсутствуют платные боевые пропуска и элементы механики Pay-to-Win.