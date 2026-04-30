Закрытое тестирование ArcheAge Chronicles пройдет в июне 2026 года

Компания Kakao Games 30 апреля опубликовала финансовый отчет за 1 квартал 2026 года. В рамках презентации издатель сообщил, что закрытое тестирование ролевой игры ArcheAge Chronicles, разработкой которой занимается студия XLGAMES, запланировано на июнь 2026 года. Дата полноценного релиза проекта осталась без изменений, выход ожидается в 4 квартале 2026 года.

Согласно ранее опубликованной информации, ArcheAge Chronicles будет заметно отличаться от прошлой части ArcheAge. Новый проект представляет собой онлайновую ролевую экшен игру с акцентом на исследование мира, а не классическую MMO. Продюсер игры уже подчеркивал этот факт в своих заявлениях, отмечая отход от традиционных многопользовательских механик.

Помимо этого, издатель Kakao Games зафиксировал операционный убыток в размере 25,5 млрд вон по итогам 1 квартала 2026 года. В японской валюте эта сумма составляет около 2,76 млрд иен. Тем не менее подготовка к запуску новых проектов продолжается строго по графику.