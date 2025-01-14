Симулятор архитектора Architect Life обзавёлся датой релиза и свежим трейлером

Издательство Nacon показало новый трейлер своего симулятора для любителей архитектуры — Architect Life. Игра выйдет 5 июня, причём сразу на всех основных платформах: ПК, PlayStation 5, Xbox Series и Nintendo Switch.
А пока разработчики готовят демо-версию, чтобы игроки могли заранее попробовать проект своими руками. О ней должны рассказать в ближайшие дни. Также авторы игры рассказали, что нам стоит ждать в полной версии:
- Шесть основных этапов строительства дома
- Карьерный режим
- Осмотр построек от первого лица
- Инструменты для проектирования
- Дерево навыков
- Свободный режим
- Поддержка геймпада