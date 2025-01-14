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Architect Life: A Building Simulator 05.06.2025
Симулятор, Строительство
3.9 8 оценок

Симулятор архитектора Architect Life обзавёлся датой релиза и свежим трейлером

Lunersun
Новости

Издательство Nacon показало новый трейлер своего симулятора для любителей архитектуры — Architect Life. Игра выйдет 5 июня, причём сразу на всех основных платформах: ПК, PlayStation 5, Xbox Series и Nintendo Switch.

А пока разработчики готовят демо-версию, чтобы игроки могли заранее попробовать проект своими руками. О ней должны рассказать в ближайшие дни. Также авторы игры рассказали, что нам стоит ждать в полной версии:

  • Шесть основных этапов строительства дома
  • Карьерный режим
  • Осмотр построек от первого лица
  • Инструменты для проектирования
  • Дерево навыков
  • Свободный режим
  • Поддержка геймпада
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