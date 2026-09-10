Architect: Land of Exiles выйдет в Азии 16 сентября - нон-таргет бои и полёты в открытом мире

Масштабная MMORPG Architect: Land of Exiles от корейской студии Aqua Tree готовится к расширению географии. После запуска на домашнем рынке Южной Кореи игра выйдет в других азиатских странах уже 16 сентября 2026 года. Проект будет доступен на ПК, iOS и Android по условно-бесплатной модели.

Игра создана на движке Unreal Engine 5 и предлагает бесшовный открытый мир с руинами вокруг исполинской Башни Титанов. Разработчики делают ставку на вертикальное исследование локаций: игрокам доступны полёты, плавание и карабканье по скалам.

Присутсвует система боя, где для удара или выстрела нужно нацелиться на врага вручную, а не выбирать его кликом или клавишей, включая парированияи смену боевых стоек. На выбор предлагается пять базовых классов: воин, маг, боевой жрец, ассасин и охотник. Среди активностей — классические подземелья, масштабные рейды на мировых боссов и большие PvPvE-сражения.

Открытая предварительная регистрация уже принимает заявки, а недавно вышедший трейлер Features Trailer демонстрирует ключевые механики игры. Ожидается, что после азиатского запуска проект отправится на глобальный рынок.