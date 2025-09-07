Авторы MMORPG Architect: Land of Exiles рассказали о мире и сюжете

Architect: Land of Exiles — это новая, готовящаяся к выпуску высокобюджетная (более 20 миллионов долларов) MMORPG на Unreal Engine 5, которая уже прошла первые тесты и, по слухам, покорила корейцев. По многим параметрам она получила 9 из 10 возможных баллов.

И теперь появился первый эпизод влога разработчиков, который должен раскрыть новые элементы Architect: Land of Exiles, который был посвящен миру игры и сюжету.

Сюжет игры Architect: Land of Exiles основан на истории великанов, которые построили огромную башню, пытаясь достичь неба. После их успеха мир был разрушен. Спустя некоторое время человечество, используя их наследие, отправляется в Запретную Землю и открывает секрет башни.

Мир игры представляет собой единую карту с разнообразными ландшафтами. Он включает в себя как мертвые пустоши, так и пышные сады. По всему миру находится более ста различных элементов для исследования. Это могут быть головоломки, полеты и другие механики, разработанные для разнообразия геймплея.

Мир должен быть живым и богатым. Игра предлагает плавную смену времени суток, что влияет не только на графику, но и на сам геймплей.

Художники уделили много внимания дизайну персонажей и костюмов. Мир представляет собой смесь различных культур, поэтому на улицах можно встретить людей, одетых в костюмы, отсылающие к мотивам Европы, древней Азии и Ближнего Востока.

Следующий влог будет посвящен классам персонажей и системе боя.

Выход Architect: Land of Exiles состоится где-то в 2026 году.