Авторы MMORPG Architect: Land of Exiles рассказали о мире и сюжете

Architect: Land of Exiles — это новая, готовящаяся к выпуску высокобюджетная (более 20 миллионов долларов) MMORPG на Unreal Engine 5, которая уже прошла первые тесты и, по слухам, покорила корейцев. По многим параметрам она получила 9 из 10 возможных баллов.
И теперь появился первый эпизод влога разработчиков, который должен раскрыть новые элементы Architect: Land of Exiles, который был посвящен миру игры и сюжету.
- Сюжет игры Architect: Land of Exiles основан на истории великанов, которые построили огромную башню, пытаясь достичь неба. После их успеха мир был разрушен. Спустя некоторое время человечество, используя их наследие, отправляется в Запретную Землю и открывает секрет башни.
- Мир игры представляет собой единую карту с разнообразными ландшафтами. Он включает в себя как мертвые пустоши, так и пышные сады. По всему миру находится более ста различных элементов для исследования. Это могут быть головоломки, полеты и другие механики, разработанные для разнообразия геймплея.
- Мир должен быть живым и богатым. Игра предлагает плавную смену времени суток, что влияет не только на графику, но и на сам геймплей.
- Художники уделили много внимания дизайну персонажей и костюмов. Мир представляет собой смесь различных культур, поэтому на улицах можно встретить людей, одетых в костюмы, отсылающие к мотивам Европы, древней Азии и Ближнего Востока.
Следующий влог будет посвящен классам персонажей и системе боя.
Выход Architect: Land of Exiles состоится где-то в 2026 году.
время ммоэрпогэ уже давно прошло
И это лишь твоё мнение
ты недавно в интернетах чтоль ? этому мнению лет 10 уже наверное а то и больше и оно высказывалось повсеместно еще когда WoW с линейкой на пике популярности были xD учи матчасть бро
просто их разучились готовить
ММО. На пятом анриле. Что может пойти не так?
Не удивлюсь если игр еще и платная будет. Так сказать ммо для "своих".
Альтернатив практически нет, да и есть примеры в принципе нормально оптимизированных и красивых ММО на анриле.
Удачи с оптимизацией, которой не будет.
Зачем нам сюжет в ММО-РПГ? Этот жанр игры держится на трех китах: пвп-контенте, физике груди и попы, а также бронилифчиках. По трейлеру некий БДО 2.0
Unreal Engine 5 и MMO... Прям какой-то БДСМ получается
лор полная муть. мир великанов в котором завились блохи то есть это примерно как аватар там должно быть если даже прошло пару тысяч лет что вряд ли
то там все равно останется что то следы их жизни ониж не только строили башню еще что то должно остаться в рельефе и прочем
Ну в общем как всегда, красиво, но бесполезно. Нормальных ММО уже так мало, что пальцев одной уже слишком много, чтоб их считать.
Видимо в играх на ue5 по дефолту запрещено цветокорр делать отличающийся от мертвецки-реалистичного, при том, что у вас очевидное фэнтази, где простор для фантазии открыт.
Ну и даже в роликах, которые они показывают, игра нещадно статерит. В пвп и на боссах людям будет очень "весело".