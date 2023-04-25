РПГ-симулятор мага Archmage Rises вышел в раннем доступе в Steam ©

Archmage Rises - это ролевая песочница в открытом мире, в которой игрок примеряет на себя роль молодого мага, которого исключили из школы магов перед самым выпускным. Теперь магу предстоит взять судьбу в свои руки, и только он знает, к чему и как он будет стремиться.

Игра является продуманным и сложным симулятором, который разработчики пытаются сделать максимально живым, например за счет частично динамически-сгенерированных квестов и диалогов, сложных NPC, богатого взаимодействия с ними и миром, реалистичной экономики и сущности городов, соответствующей их географическому положению, а также многого другого.

Сами же разработчики описывают свободу в Archmage Rises такой схемой:

Некоторые из уже разработанных фич, например, таких как разговор между посетителями таверны, сбор и рассказ шуток и др, разработчикам по техническим причинам придется заново внедрить в игру, а также разработать и доработать много новых, но уже сейчас в игре можно исследовать подземелья, выполнять квесты, изучать магию, сражаться с врагами, покупать землю, строить магическую башню др.

Игра вдохновлялась таким персонажем, как Рэйстлин Маджере из Dragonlance, а также такими видеоиграми как Dwarf Fortress, Sid Meier's Pirates!, Skyrim, FTL, The Guild 2, Tradewars 2002 и такими настольными играми, как Dragonlance AD&D, D&D 3.5, Pathfinder.

В Steam будет действовать скидка в 15% в течение недели.