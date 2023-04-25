РПГ-симулятор мага Archmage Rises вышел в раннем доступе в Steam

Archmage Rises - это ролевая песочница в открытом мире, в которой игрок примеряет на себя роль молодого мага, которого исключили из школы магов перед самым выпускным. Теперь магу предстоит взять судьбу в свои руки, и только он знает, к чему и как он будет стремиться.
Игра является продуманным и сложным симулятором, который разработчики пытаются сделать максимально живым, например за счет частично динамически-сгенерированных квестов и диалогов, сложных NPC, богатого взаимодействия с ними и миром, реалистичной экономики и сущности городов, соответствующей их географическому положению, а также многого другого.
Сами же разработчики описывают свободу в Archmage Rises такой схемой:
Некоторые из уже разработанных фич, например, таких как разговор между посетителями таверны, сбор и рассказ шуток и др, разработчикам по техническим причинам придется заново внедрить в игру, а также разработать и доработать много новых, но уже сейчас в игре можно исследовать подземелья, выполнять квесты, изучать магию, сражаться с врагами, покупать землю, строить магическую башню др.
Игра вдохновлялась таким персонажем, как Рэйстлин Маджере из Dragonlance, а также такими видеоиграми как Dwarf Fortress, Sid Meier's Pirates!, Skyrim, FTL, The Guild 2, Tradewars 2002 и такими настольными играми, как Dragonlance AD&D, D&D 3.5, Pathfinder.
В Steam будет действовать скидка в 15% в течение недели.
да это же просто очередная тиражная песочничка от никому не известных разработчиков!
"Открытый мир", "частично динамически-сгенерированные квесты", "сложные NPC", бла-бла-бла. Все это уже было в тысяче других игрулек.
Выдать же новизну за "реалистичную экономику и соответствующую географии структуру городов" - прям смешно.
Разработчики просто перепихивают уже существующие фичи из других игр, да и технические сложности их не останавливают, лишь бы выпустить еще одну песочницу на рынок.
15% скидки? Да без разницы, эта игруля и так скоро забудется, когда появятся новые, настоящие инновации.
А вдохновлялись разработчики типичными фэнтези-штампами, ничего оригинального, как всегда.
Ничего, мимо пройдет, как по маслу!
Ура очередной данжен кролер без русского языка
У него в принципе только один язык (англ). Можно выразиться "Без как-либо языков, кроме английского"
А что это они финалку так опустили?
"максимально живым, например за счет частично динамически-сгенерированных квестов"
это не взаимоисключающие понятия? "Генерал, ещё одно поселение нуждается в твоей помощи", "Меченый, учёным нужен стопятидесятый хвост псевдособаки". Первые раза три может и есть иллюзия жизни, но затем когда эти квесты повторяются, она рассеивается.
В одной из соседних тем писали, что с помощью нейросетей вообще всю игру генерируют. А тут какие-то второстепенки всего. Так что, я думаю, технологии в этом плане расширились.
В желаемое закинул, если выйдет русский, заценим. Переваривать тонны текста на английском такое себе удовольствие.
очередная индишляпа
Как-то дорого для инди, особенно со скидкой.
Очень даже дорого, 400р без скидки, 340 со скидкой. И это потолок.
Дорого или нет, но по скринам это индишляпа. Есть качественное инди типа Аида, Ори и т.д. и есть такая вот шляпа.