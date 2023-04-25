Archmage Rises 24.04.2023
8 1 оценка

РПГ-симулятор мага Archmage Rises вышел в раннем доступе в Steam

©
Бенедикт Вольфрамович

Archmage Rises - это ролевая песочница в открытом мире, в которой игрок примеряет на себя роль молодого мага, которого исключили из школы магов перед самым выпускным. Теперь магу предстоит взять судьбу в свои руки, и только он знает, к чему и как он будет стремиться.

Игра является продуманным и сложным симулятором, который разработчики пытаются сделать максимально живым, например за счет частично динамически-сгенерированных квестов и диалогов, сложных NPC, богатого взаимодействия с ними и миром, реалистичной экономики и сущности городов, соответствующей их географическому положению, а также многого другого.

Сами же разработчики описывают свободу в Archmage Rises такой схемой:

Некоторые из уже разработанных фич, например, таких как разговор между посетителями таверны, сбор и рассказ шуток и др, разработчикам по техническим причинам придется заново внедрить в игру, а также разработать и доработать много новых, но уже сейчас в игре можно исследовать подземелья, выполнять квесты, изучать магию, сражаться с врагами, покупать землю, строить магическую башню др.

Игра вдохновлялась таким персонажем, как Рэйстлин Маджере из Dragonlance, а также такими видеоиграми как Dwarf Fortress, Sid Meier's Pirates!, Skyrim, FTL, The Guild 2, Tradewars 2002 и такими настольными играми, как Dragonlance AD&D, D&D 3.5, Pathfinder.

В Steam будет действовать скидка в 15% в течение недели.

Релизы Раздачи и скидки
14
11
Комментарии: 11
Ваш комментарий
Gridon

да это же просто очередная тиражная песочничка от никому не известных разработчиков!

"Открытый мир", "частично динамически-сгенерированные квесты", "сложные NPC", бла-бла-бла. Все это уже было в тысяче других игрулек.

Выдать же новизну за "реалистичную экономику и соответствующую географии структуру городов" - прям смешно.

Разработчики просто перепихивают уже существующие фичи из других игр, да и технические сложности их не останавливают, лишь бы выпустить еще одну песочницу на рынок.

15% скидки? Да без разницы, эта игруля и так скоро забудется, когда появятся новые, настоящие инновации.

А вдохновлялись разработчики типичными фэнтези-штампами, ничего оригинального, как всегда.

Ничего, мимо пройдет, как по маслу!

3
Extor Menoger

Ура очередной данжен кролер без русского языка

1
Roman123sadsaeqw

У него в принципе только один язык (англ). Можно выразиться "Без как-либо языков, кроме английского"

0
hpi

А что это они финалку так опустили?

0
Valend

"максимально живым, например за счет частично динамически-сгенерированных квестов"

это не взаимоисключающие понятия? "Генерал, ещё одно поселение нуждается в твоей помощи", "Меченый, учёным нужен стопятидесятый хвост псевдособаки". Первые раза три может и есть иллюзия жизни, но затем когда эти квесты повторяются, она рассеивается.

0
Rаyden

В одной из соседних тем писали, что с помощью нейросетей вообще всю игру генерируют. А тут какие-то второстепенки всего. Так что, я думаю, технологии в этом плане расширились.

0
Rаyden

В желаемое закинул, если выйдет русский, заценим. Переваривать тонны текста на английском такое себе удовольствие.

0
erkins007

очередная индишляпа

-2
Ds_Raider

Как-то дорого для инди, особенно со скидкой.

1
Roman123sadsaeqw Ds_Raider

Очень даже дорого, 400р без скидки, 340 со скидкой. И это потолок.

0
erkins007 Ds_Raider

Дорого или нет, но по скринам это индишляпа. Есть качественное инди типа Аида, Ори и т.д. и есть такая вот шляпа.

1