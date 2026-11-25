Pebbles Games и PlayTogether Studio выпустили в раннем доступе Arctic Drive — симулятор выживания с видом от первого лица. Игра демонстрирует поездки по ледяной пустоши, ремонт автомобиля, поиск припасов и борьбу с суровой природой.

Герой отправляется в арктические земли, где машина остаётся единственной защитой от холода и дикой местности. Найденные ресурсы нужно перевозить дальше, поддерживая транспорт в рабочем состоянии.

Arctic Drive предлагает кооперативное выживание в процедурно генерируемой зимней глуши: игроки смогут исследовать территорию, собирать припасы и вместе чинить автомобиль.

Игра уже доступна в раннем доступе на PC в Steam.