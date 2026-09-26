Раскрыта дата выхода в ранний доступ симулятора выживания Arctic Drive в замёрзшей пустоши

Финские инди-разработчики из студий PlayTogether Studio и Pebbles Games совместно с издательством Bonus Stage Publishing анонсировали точную дату выхода своего нового симулятора выживания от первого лица под названием Arctic Drive. В честь этого события авторы представили трейлер, показывающий некоторые кадры игрового процесса грядущей новинки. Сюжетная завязка переносит игроков в суровый мир бесконечной зимы, где главным героям предстоит покинуть тёплый дом из-за полного отсутствия еды и отправиться в опасное автомобильное путешествие по неизведанным заснеженным дорогам.

Официальный релиз проекта в стадии раннего доступа состоится 25 ноября 2026 года. Геймплей предлагает пользователям исследовать бескрайние просторы процедурно генерируемой ледяной пустыни, где личный внедорожник станет единственным надежным средством спасения.

Игрокам придётся действовать сообща или в одиночку, чтобы успешно справляться с сильным голодом, невыносимой жаждой и экстремальными минусовыми температурами. Для продвижения вперёд по коварному маршруту критически важно постоянно обыскивать заброшенные постройки для сбора топлива, еды, инструментов и запасных деталей.

Важной составляющей симулятора станет продвинутая система повреждений автомобиля и глубокая механика его постепенного улучшения. Игрокам предстоит регулярно чинить сломавшиеся узлы машины, заменять изношенные элементы прямо посреди метели и адаптировать подвеску под суровый рельеф. В игре полностью отсутствует классическое боевое насилие, а весь фокус внимания смещён на атмосферное противостояние человека и беспощадной дикой природы. Проект предложит высокую реиграбельность, ведь каждая новая поездка будет генерировать совершенно уникальные препятствия.

Разгадывать тайны ледяного апокалипсиса и преодолевать опасности можно будет как в одиночном режиме, так и в компании до 4 человек в рамках совместного кооператива.