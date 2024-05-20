Готовь яйца, чтобы покинуть Антарктиду - в Steam вышел необычный инди-проект Arctic Eggs

Инди-разработчики продолжают удивлять игровое сообщество своими необычными идеями. Очередным примером стал проект Arctic Eggs, недавно появившийся в Steam. Это сюрреалистическая игра, в которой вам предстоит совершить побег из футуристической тюрьмы в Антарктиде, вооружившись лишь своей смекалкой, ловкостью рук и... сковородой.

Весь игровой процесс Arctic Eggs строится вокруг трёх основных действий: ходьбы, разговоров и переворачивания сковороды. Да-да, вы не ослышались — никаких лопаток для готовки, только старая добрая сковорода. Управляя ею с помощью мыши, вы должны идеально подбрасывать еду в воздух и ловить её обратно.

Готовить придётся не только для себя, но и для других обитателей тюрьмы. Более того, приготовление пищи — это ключ не только к выживанию, но и к исследованию брутального низкополигонального мира, стилизованного под олдскульные игры.

Список ингредиентов, которые вам предстоит жарить на сковороде, впечатляет своей эклектичностью. Помимо привычных яиц, рыбы, сосисок и бекона, вы сможете поэкспериментировать с приготовлением сигарет, кубиков льда в стакане, бутылки пива, патронов, тараканов и даже неопознанных кубиков сомнительного происхождения.

Игра явно не претендует на звание серьёзного симулятора, а скорее приглашает игроков окунуться в сюрреалистический мир, где кулинария становится не только средством к существованию, но и способом познания окружающей действительности.