Необычный симулятор Arctic Eggs доберётся до PS5 и Nintendo Switch

Казалось бы, что может быть проще приготовления яичницы? Но создатели Arctic Eggs превратили это занятие в настоящее испытание нервов и ловкости. Теперь необычный симулятор готовится к выходу на PlayStation 5 и Nintendo Switch, о чём объявили в новом трейлере на презентации Critical Reflex Time Showcase 2026.

Действие игры разворачивается в странном антиутопическом мире, где главный герой занимается приготовлением еды для местных жителей. Вот только управлять приходится непосредственно сковородой, а все продукты подчиняются законам физики.

Яйца нужно аккуратно переворачивать, стараясь не уронить их на землю. Со временем заказы становятся всё безумнее: вместо привычных ингредиентов на сковороду отправляются сигареты, банки и другие неожиданные предметы. Между готовкой можно общаться с необычными персонажами и постепенно узнавать больше об окружающем мире.

Arctic Eggs уже доступна на PC и Xbox Series X|S, а версии для PS5 и Nintendo Switch появятся позднее. Точную дату выхода на новых платформах пока не объявили.