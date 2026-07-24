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В Steam состоялся релиз симулятора арктической заправки Arctic Shift: Fuel Station
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Приз дня: шанс выигрыша увеличен!
Смартфон Tecno POVA 3 Electric Blue
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