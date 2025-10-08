Киберпанк на поле боя: Arena Breakout готовит коллаборацию с Cyberpunk 2077

Мобильный тактический шутер Arena Breakout объединяется с культовой Cyberpunk 2077 — разработчики официально подтвердили, что коллаборация стартует 16 октября. Подробности держатся в секрете, но уже известно, что игроков ждут эксклюзивные внутриигровые события, уникальные скины и тематические награды, вдохновлённые футуристическим стилем Найт-Сити.

Пока неизвестно, затронет ли событие Arena Breakout: Infinite — ПК-версию игры, чей полноценный релиз состоялся в сентябре 2025 года. Основной мобильный проект тем временем продолжает 10-й сезон под названием «Живая легенда» (Living Legend), добавляющий свежие испытания и расширенные возможности для прогресса.

Для Cyberpunk 2077 это не первый всплеск интереса: после выхода дополнения «Фантомная свобода» и масштабных патчей игра CD Projekt RED сумела вернуть доверие аудитории и стать эталоном киберпанк-жанра.

Коллаборация обещает объединить атмосферу мрачного мегаполиса будущего с суровой тактикой Arena Breakout, часто называемой «мобильным Escape from Tarkov». Игроки смогут примерить новые кибернетические облики, испытать оружие из Найт-Сити и, возможно, встретить знакомые отсылки к культовому миру Cyberpunk.

Больше подробностей о событии разработчики обещают раскрыть в ближайшие дни — 16 октября бойцы Arena Breakout впервые ступят в киберпанковский хаос.