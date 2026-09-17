7-й сезон превратил Arena Breakout: Infinite в зомби-апокалипсис - игрокам выдали лопаты и отправили отбиваться от орд

Arena Breakout: Infinite получила седьмой сезон «Утопия», который серьёзно меняет привычную формулу тактического шутера. Главным нововведением стал полноценный режим «Зомби» с двумя форматами, мутантами, новым боссом и отдельными механиками прогрессии.

В режиме «Зараженная зона» нежить появилась на Ферме, в Долине и Аэропорту. Игрокам противостоят жнецы, ловушечники, толстяки и пробойники, а некоторые действия способны привлечь целую орду. Для борьбы с заражёнными появились феромонные и лечебные дымовые гранаты, ракетницы и новые стимуляторы.

Второй вариант представляет собой бесконечный PvE-режим для отрядов от одного до четырёх человек. Здесь уже нет привычной задачи выбраться из рейда с добычей — команде предстоит продержаться против постоянно усиливающихся волн как можно дольше.

Седьмой сезон добавляет и другие изменения. В игре появились полевые торговцы, новые виды мастерства и шаблоны прокачки, переработанный режим «Сброс припасов 2.0» и система «Исследование улучшений» для верстака. Арсенал пополнился автоматами A545 и АК-15СК, а сезонные комплекты временно изменяют характеристики знакомого оружия. Разработчики также немного увеличили TTK и повысили эффективность попаданий в голову.

Не обошлось без коллекционных наград. Игроки смогут получить шесть новых обликов оружия «Пиксельный солдат», различные предметы и награды за вход. Среди них выделяется лопата, которую можно постепенно улучшать за 7, 14 и 21 день посещений.

Похоже, седьмой сезон Arena Breakout: Infinite решил проверить, насколько хорошо тактический шутер работает в условиях зомби-апокалипсиса. И судя по новому набору снаряжения, иногда для выживания пригодится не только хорошая винтовка, но и лопата.