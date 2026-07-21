Ада Вонг и Леон Кеннеди появятся во фри-ту-плей шутере Arena: Breakout Infinite

Отсутствие Ады Вонг в недавнем релизе Resident Evil Requiem вызвало серьезный резонанс в геймерском сообществе. Поскольку культовая шпионка традиционно появлялась во всех ключевых частях франшизы с участием Леона Кеннеди, ее исключение из сюжета новой игры стало для аудитории неожиданностью.

Издатель Capcom попытался успокоить фанатов, подтвердив скорое возвращение героини в текущем 2026 году, однако формат анонса разочаровал консервативных игроков. Ада Вонг вернется не в рамках основной серии survival-хорроров, а в качестве центрального персонажа масштабного кроссовера в бесплатном тактическом ПК-шутере Arena: Breakout Infinite. Компанию ей составит Леон Кеннеди.

Разработчики из Morefun Studios готовят для ивента специальный модифицированный режим, призванный воссоздать мрачную и напряженную атмосферу франшизы Capcom. Несмотря на хорошую репутацию шутера и реалистичную механику стрельбы, игровое сообщество отнеслось к грядущему кроссоверу прохладно.

В социальных сетях издателя обвиняют в монетизации культовых образов внутри free-to-play проектов вместо развития каноничной истории и выпуска полноценного сюжетного дополнения для Requiem. Кроме того, вопросы о развитии отношений Ады и Леона, включая популярную фанатскую теорию об их возможном браке, авторы игры снова оставили без комментариев.

Кроссовер должен стартовать 24 июля 2026 года и предложит уникальный геймплейный режим с элементами биохоррора. Поможет ли это сгладить углы в отношениях Capcom с фан-базой — покажет только онлайн на запуске события.