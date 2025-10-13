Arena Breakout Infinite борется с незаконной торговлей и читерами: разработчик вводит жесткие меры

Тактический шутер Arena Breakout: Infinite стартовал крайне успешно: после выхода версии 1.0 игра доказала свою конкурентоспособность с такими проектами, как Escape From Tarkov и грядущей Arc Raiders. Реалистичная механика, внимание к балансу и отказ от агрессивной монетизации сделали игру привлекательной для новых и опытных игроков. Разработчик Morefun уже в первый месяц отмечал стабильное присутствие в Steam более 50 000 игроков, а система защиты от читов и отказ от покупки валюты Koen за реальные деньги усилили доверие к честной игре.

Однако успех привлек недобросовестных пользователей, пытавшихся обходить правила и участвовать в незаконной торговле предметами. По словам Morefun, часть игроков использовала реальные сделки для перемещения ценных предметов, включая усовершенствованные боеприпасы, в рейды с целью быстрого накопления Koen. Компания подчеркнула, что такие действия разрушают баланс, стимулируют использование читов и подрывают честную конкуренцию.

В ответ на это разработчик вводит строгие меры наказания. Нарушители лишатся всех незаконно полученных предметов или их стоимости в Koen, а серьезные нарушения повлекут приостановку доступа на срок до десяти лет. Покупатели незаконно полученных предметов потеряют прибыль и получат снижение рейтинга. Повторные нарушения приведут к конфискации двойной стоимости предметов и дальнейшему падению рейтинга. Разработчик призывает игроков сообщать о нарушителях через официальные каналы Arena Breakout.

Кроме торговли, внимание Morefun привлекли и махинации с рейтингом добычи. Некоторые пользователи завышали показатели, подрывая справедливость лидербордов. За это нарушители получат временный бан рейтинга и снижение заслуг, а рецидивисты лишатся обоих показателей.

Эти меры демонстрируют решимость разработчика поддерживать честную игру и баланс в Arena Breakout Infinite, создавая безопасное пространство для всех, кто хочет испытать стратегический и тактический потенциал шутера без вмешательства мошенников и читеров.