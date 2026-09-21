Arena Breakout: Infinite начала сильнее наказывать афк-игроков: за пассивность в бою грозит блокировка

Разработчики популярного шутера Arena Breakout: Infinite решили серьезно взяться за чистоту игровых матчей. Вслед за анонсом седьмого сезона с зомби-апокалипсисом, команда проекта сообщила о введении более строгих санкций против «афк-абьюзеров». Теперь игроки, предпочитающие отсиживаться в стороне ради легкой наживы, будут наказаны.

Служба безопасности B.D.C. выявила неутешительную тенденцию: в прошлом сезоне и во время недавних тестов многие пользователи злоупотребляли системой, оставаясь неактивными на протяжении всего раунда. При этом они умудрялись получать командные припасы в режиме «Сброс припасов» или набивать очки заслуг в «Бесконечном режиме зомби», ничего не делая для победы. Теперь такая тактика классифицируется как нарушение правил честной игры.

Меры воздействия будут варьироваться в зависимости от тяжести проступка. На первых порах нарушители рискуют лишиться всех наград, добытых нечестным путем, или потерять заработанные очки заслуг. Однако при повторных жалобах санкции ужесточатся: доступ к определенным режимам может быть ограничен, а в особо злостных случаях аккаунт ожидает блокировка сроком до 10 лет.

Разработчики также напомнили, что помогать нарушителям или пытаться воспроизвести подобные схемы тоже запрещено — за соучастие последуют такие же санкции. Бдительных игроков просят не оставаться в стороне и сообщать о «лежачих» товарищах через внутриигровую систему жалоб или в службу поддержки.