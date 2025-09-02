Arena Breakout: Infinite покинет ранний доступ 15 сентября - больше карт, оружия и честной игры

Студия MoreFun объявила, что Arena Breakout: Infinite покинет ранний доступ и официально выйдет на PC через Steam 15 сентября. Игра также появится в Epic Games Store, но точная дата релиза там пока не названа. Проект стартовал в раннем доступе 13 августа 2024 года и за год получил множество улучшений, теперь готовых к полноценному запуску.

В финальной версии игроков ждут пять детализированных карт — Farm, Valley, Armory, TV Station и Northridge — каждая со своей динамической погодой, включая штормы и густой туман. Поддерживаются разные режимы: Normal, Lockdown, Forbidden, Solo Mode и специальные события.

Контент тоже значительно расширился:

Комната трофеев теперь дополнена разведкой, жилой зоной и крафтом, включая редкие патроны и топовое снаряжение.

Новое оружие — PP19, CZ807 и AN94 плюс 40 свежих аксессуаров.

Расширение карты «Ферма» с торговыми точками и конюшнями.

Новые медпредметы для тактических решений, включая экспериментальные таблетки.

Станции снабжения, где можно покупать ключевые предметы прямо во время рейда.

Особое внимание разработчики уделили честности игры:

предметы высокого уровня теперь нельзя просто купить — они доступны только через крафт или добычу в рейдах;

появился титановый сейф на 9 ячеек, который открывается исключительно за сезонные миссии;

внутриигровая валюта Koens недоступна за реальные деньги.

Arena Breakout: Infinite позиционируется как шутер с высокими ставками, где каждое решение имеет цену. Реалистичная графика, напряжённые перестрелки и риск потерять всё ради ценного лута делают каждый выход в рейд настоящей проверкой на выживание.