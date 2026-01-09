Arena Breakout: Infinite запускает 4 сезон с зимней картой Snowy Northridge

В Arena Breakout: Infinite стартовал четвёртый сезон, а вместе с ним игроки получили доступ к новой зимней карте Snowy Northridge, которая полностью меняет ритм и стиль матчей. Снежная зона делает акцент на обзор, контроль дистанций и продуманное перемещение, смещая фокус с привычной «лобовой» агрессии на тактическое взаимодействие и грамотное использование пространства.

Главная особенность Snowy Northridge — жёсткий контроль углов и необходимость продуманной работы с позициями. Белые пространства и холодная среда усиливают наказание за ошибки в маршруте, превращая каждый контакт в напряжённое столкновение, где важны скорость реакции, грамотное использование высот и эффективная поддержка командных действий с помощью гаджетов и огня.

Разработчики подчёркивают, что новая локация — это не просто визуальная смена обстановки. Snowy Northridge формирует новый тип боёв в рамках сезонного цикла, где выживает не тот, кто быстрее стреляет, а тот, кто лучше оценивает ситуацию и принимает правильные решения. Игрокам предстоит адаптироваться к необычным условиям, где каждая перестрелка требует стратегии, командного взаимодействия и внимательного контроля карты.