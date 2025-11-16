Авторы Arena Breakout высмеяли проблемы Escape from Tarkov - и быстро удалили пост после волны критики

Команда MoreFun Studios вновь оказалась в центре внимания — и снова не по самой приятной причине. Разработчики Arena Breakout: Infinite опубликовали в соцсетях пост, в котором высмеяли технические неполадки Escape from Tarkov, сопровождавшие его запуск в Steam. Однако публикация быстро обернулась против них: спустя несколько минут она была удалена из-за шквала критики.
Игроки встретили попытку подколоть конкурента крайне негативно. Комментаторы напомнили студии о прошлогоднем конфликте, когда Battlestate Games обвиняла MoreFun в заимствовании идей и активов из Escape from Tarkov. Пользователи подчеркнули, что подобные насмешки выглядят особенно нелепо на фоне собственных проблем Arena Breakout: Infinite — от снижающейся аудитории до слабой активности на стриминговых площадках.
Некоторые приводили сравнения в духе: «300 тысяч смотрят меню Таркова, тогда как вашу игру играют три тысячи». Другие указывали, что постоянные попытки “уколоть” более крупного конкурента только вредят имиджу самой студии.
Удаление поста не спасло ситуацию — обсуждение продолжается, а поведение MoreFun Studios многие сочли непрофессиональным. В итоге внимание сообщества вновь сосредоточилось не на самой игре Arena Breakout: Infinite, а на том, как её создатели ведут себя в публичном пространстве, что лишь усиливает репутационные проблемы проекта.
Только арену в стиме играют 30к человек, а дырков в данный момент 22к, и это на релизе, на самом хайпе этого кала.
33 процента положительных отзывов кстати. игра года для миллиарда игрков. просто у них серваки от стыда сгорели, поэтому так народу мало. кусок баганного пейтувинного донатного кода.
ну как играют... скорей ждут катки эти 22к тушек))
Не все захотели покупать игру второй раз что бы играть в Стиме. Так что не всё так однозначно сколько там народа играет.
Эти 300к с нами в одной комнате? А че не миллионы?
Завтра будут, миллиарды-не миллионы. Дай только время сервера наладить. 8 лет не хватило же.
Тарков в разы интереснее будет . Там хоть гачи нету
Первый раз о Arena Breakout: Infinite слышу. И возможно даже последний.
Это типо копия таркова, но я вот даже зайти в игру не мог. Оно толи ключ на гугл почту слать не хочет, толи просто не пропускает
Ой да что ты, правда-правда? Нету-нету? Совсем-сеовсем? А что ты скажешь по поводу жетонов которыеты фармишь на тактической карте, и которые ты потом можешь вливать в гача рулеточку?
В таких случаях лишь один вопрос остаётся, а зачем, если вы не готовы были идти до конца. Тем более вы компания, а не физик и скажем так хейт в ваш адрес это норма в современном обществе. При умелом использовании хейт супротив компании можно в свою пользу использовать. Так сказать на пропаганду отвечать грамотной контрпропагандой.
Жалкие подражатели всё пытаются пукнуть погромче. Туда их.