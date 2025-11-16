Авторы Arena Breakout высмеяли проблемы Escape from Tarkov - и быстро удалили пост после волны критики

Команда MoreFun Studios вновь оказалась в центре внимания — и снова не по самой приятной причине. Разработчики Arena Breakout: Infinite опубликовали в соцсетях пост, в котором высмеяли технические неполадки Escape from Tarkov, сопровождавшие его запуск в Steam. Однако публикация быстро обернулась против них: спустя несколько минут она была удалена из-за шквала критики.

Игроки встретили попытку подколоть конкурента крайне негативно. Комментаторы напомнили студии о прошлогоднем конфликте, когда Battlestate Games обвиняла MoreFun в заимствовании идей и активов из Escape from Tarkov. Пользователи подчеркнули, что подобные насмешки выглядят особенно нелепо на фоне собственных проблем Arena Breakout: Infinite — от снижающейся аудитории до слабой активности на стриминговых площадках.

Некоторые приводили сравнения в духе: «300 тысяч смотрят меню Таркова, тогда как вашу игру играют три тысячи». Другие указывали, что постоянные попытки “уколоть” более крупного конкурента только вредят имиджу самой студии.

Удаление поста не спасло ситуацию — обсуждение продолжается, а поведение MoreFun Studios многие сочли непрофессиональным. В итоге внимание сообщества вновь сосредоточилось не на самой игре Arena Breakout: Infinite, а на том, как её создатели ведут себя в публичном пространстве, что лишь усиливает репутационные проблемы проекта.