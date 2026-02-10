Фестиваль весны в Arena Breakout: Infinite обещает щедрые награды и новые испытания

В шутере Arena Breakout: Infinite стартовал долгожданный Фестиваль весны, открывающий игрокам путь к ценным наградам и новым испытаниям. Уже при входе в игру участники получают 1 500 монет и 1 500 временных облигаций, что позволяет с комфортом начать праздничное событие.

Главные сюрпризы ждут впереди: в следующей фазе фестиваля будет представлен тайный призовой фонд с особо ценными наградами. У каждого игрока есть шанс сорвать крупный куш, важно лишь следить за обновлениями и вовремя участвовать в событиях.

Кроме того, открыты новые ограниченные по времени режимы, где можно добывать эксклюзивные красные предметы, улучшать Пегаса и пополнять коллекцию декоративными скульптурами для комнаты трофеев. Фестиваль весны предлагает игрокам не только награды, но и новые возможности для прокачки и укрепления своего положения в игре.