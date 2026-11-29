Разработчики Arena Breakout: Infinite готовят масштабное обновление к восьмому сезону и уже внедряют первые улучшения. Среди ключевых нововведений — режим для пар (дуо), две новые карты и корректировки системы автоматического подбора напарников.

Обновления системы поиска союзников уже вступили в силу:

на локациях Lockdown TV Station и Farm увеличили время ожидания в очереди;

и увеличили время ожидания в очереди; цель — повысить шанс, что система найдёт хотя бы одного напарника.

Команда пока ищет баланс между вероятностью получить союзника и тем, чтобы игроки не проводили слишком много времени в ожидании. Разработчики просят пользователей делиться впечатлениями — это поможет точнее настроить алгоритм.

В восьмом сезоне появится полноценный режим дуэтов. Матчи будут проходить в Forbidden Zone, а первой картой для дуо станет TV Station: Lab. При этом одиночные игроки смогут отключить Auto Match и отправляться на вылазку без напарника.

На тестовом сервере уже доступны две новые локации: