Разработчики Arena Breakout: Infinite готовят масштабное обновление к восьмому сезону и уже внедряют первые улучшения. Среди ключевых нововведений — режим для пар (дуо), две новые карты и корректировки системы автоматического подбора напарников.
Обновления системы поиска союзников уже вступили в силу:
- на локациях Lockdown TV Station и Farm увеличили время ожидания в очереди;
- цель — повысить шанс, что система найдёт хотя бы одного напарника.
Команда пока ищет баланс между вероятностью получить союзника и тем, чтобы игроки не проводили слишком много времени в ожидании. Разработчики просят пользователей делиться впечатлениями — это поможет точнее настроить алгоритм.
В восьмом сезоне появится полноценный режим дуэтов. Матчи будут проходить в Forbidden Zone, а первой картой для дуо станет TV Station: Lab. При этом одиночные игроки смогут отключить Auto Match и отправляться на вылазку без напарника.
На тестовом сервере уже доступны две новые локации:
- TV Station: Lab — расширяет знакомую телестанцию новыми зонами и сценариями боёв;
- Bay Area — новая карта, которая пока находится в стадии тестирования и доработки.
- Щит из трейлера не станет доступным снаряжением для игроков: это элемент экипировки отдельных противников, оперативники в режиме Tactical Ops использовать его не смогут.
- Продолжается работа над усилением брони пятого уровня. Команде важны отзывы игроков: просят указывать, какая броня и боеприпасы участвовали в перестрелке и в каком состоянии была защита на момент боя — эти данные помогут точнее балансировать снаряжение.