Шутер Arena Breakout Infinite получит постоянный режим PvE

Игра Arena Breakout Infinite пойдет по пути Escape from Tarkov и обзаведется постоянным режимом PvE. В сообщении в социальных сетях глава студии MoreFun Studios Энзо Чжан сообщил, что новый режим будет готов уже в следующем сезоне, который должен начаться примерно в июле 2026 года.

Это решение последовало за добавлением временного режима под названием Ничья земля, который появился в игре в апреле и завершился 8 мая. Этот режим позволял пользователям совершать рейды на локации Долина, Ферма и Телестанция без присутствия других игроков на карте.

Почти 2 года назад Энзо Чжан говорил о концепции платформы PvE. Тогда он заявлял, что игра никогда не получит ничего похожего на автономный режим, потому что это будет стоить слишком дорого и будет очень рискованно. Для Одиночного режима или Автономного режима вычисления данных должны выполняться либо на сервере, либо на стороне пользователя. По его словам, если вычисления данных выполняются на сервере для создания всей игровой среды для 1 пользователя, затраты становятся слишком высокими. С другой стороны, если вычисления данных выполняются на стороне пользователя, это открывает доступ к огромному количеству данных для читеров и хакеров. В то время у разработчиков еще не было идеального решения.

Теперь команда готовится представить постоянную платформу PvE для Arena Breakout Infinite. Ровно 2 года назад студия Battlestate Games добавила аналогичный режим в свой проект, и он оказался невероятно успешным среди фанатов.

Когда 8 мая завершилась ротация режима Ничья земля, Чжан провел опрос в социальных сетях, спросив аудиторию о необходимости добавления постоянного режима PvE с более сильными ботами и боссами. Результат оказался с подавляющим перевесом в пользу нововведения, причем 84.8 % респондентов заявили, что это должно стать реальностью.

Сегодня разработчик добавил, что по результатам опроса новый режим будет подготовлен к следующему сезону. Решение было встречено смешанными отзывами. Некоторые игроки обеспокоены тем, что это отвлечет внимание авторов от основной платформы PvP. В большинстве случаев добавление платформы PvE является отличным шагом, поскольку она удовлетворяет потребности более казуальной аудитории, которая не хочет тратить свое время на беспокойство о других игроках или просто хочет наслаждаться процессом эвакуации без лишнего стресса.

В настоящее время внутреннее устройство режима PvE остается неясным, но разработчики обещают регулярно делиться свежими новостями.