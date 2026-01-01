Создатели арена-шутера Arena Breakout: Infinite поделились своими планами на ближайшие месяцы 2026 года

Morefun Studios анонсировали ключевые детали и раскрыли подробности четвертого сезона extraction-шутера Arena Breakout: Infinite, который стартует 8 января 2026 года. Игроков ожидает множество нововведений, улучшений существующих механик и важные изменения.
Основные моменты:
- Повышение тикрейта сервера до 72, что улучшит регистрацию попаданий.
- Новое местоположение — карта «Аэропорт Гуаяпос», для входа на которую потребуется лучшее снаряжение. Она предложит уникальные условия для боев и жирную награду.
- На карту Нортридж добавят зимнею атмосферу, что обновит впечатления от игры на этой локации.
- Пополнение арсенала новым оружием: два автомата и одна снайперская винтовка.
- Расширение косметических возможностей в «комнате трофеев».
- Новые механики, возможности и режимы для разнообразия геймплея: доставка зашифрованного файла, только ближний бой, новые условия для эвакуации и многое другое.
- Увеличение пула редких предметов на картах.
- Новая косметика и награды за боевой пропуск.
В основных моментах нет пункта борьбы с читерами, значит можно и не чекать всё остальное.
Возвращайся в тапков. Буяныч пообещал такой пункт в который раз...
Ахахах. я никогда не играл в тяпков если что, срать я хотел на ваши экстракшен шутеры в целом.