Arena Breakout: Infinite 13.08.2024
Экшен, Мультиплеер, Шутер, Тактика, Условно-бесплатная
7.2 132 оценки

Создатели арена-шутера Arena Breakout: Infinite поделились своими планами на ближайшие месяцы 2026 года

KoRnEr KoRnEr

Morefun Studios анонсировали ключевые детали и раскрыли подробности четвертого сезона extraction-шутера Arena Breakout: Infinite, который стартует 8 января 2026 года. Игроков ожидает множество нововведений, улучшений существующих механик и важные изменения.

Основные моменты:

  1. Повышение тикрейта сервера до 72, что улучшит регистрацию попаданий.
  2. Новое местоположение — карта «Аэропорт Гуаяпос», для входа на которую потребуется лучшее снаряжение. Она предложит уникальные условия для боев и жирную награду.
  3. На карту Нортридж добавят зимнею атмосферу, что обновит впечатления от игры на этой локации.
  4. Пополнение арсенала новым оружием: два автомата и одна снайперская винтовка.
  5. Расширение косметических возможностей в «комнате трофеев».
  6. Новые механики, возможности и режимы для разнообразия геймплея: доставка зашифрованного файла, только ближний бой, новые условия для эвакуации и многое другое.
  7. Увеличение пула редких предметов на картах.
  8. Новая косметика и награды за боевой пропуск.
selfreaver

В основных моментах нет пункта борьбы с читерами, значит можно и не чекать всё остальное.

babay11

Возвращайся в тапков. Буяныч пообещал такой пункт в который раз...

selfreaver babay11

Ахахах. я никогда не играл в тяпков если что, срать я хотел на ваши экстракшен шутеры в целом.