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Arena Breakout: Infinite 2024 г.
Экшен, Мультиплеер, Шутер, Тактика, Условно-бесплатная
7 3 оценки

Tarkov больше не нужен? Представлен геймплейный трейлер бесплатного хардкорного шутера Arena Breakout: Infinite

butcher69
Новости

Компания-разработчик MoreFun Studios сообщили, что первый закрытый бета-тест Arena Breakout: Infinite начнется 8 мая. В закрытом бета-тестировании будет две карты - «Ферма» и «Долина», на которых игроки смогут искать и добывать ценную добычу в охваченном войной регионе Камона.

Испытайте на себе затяжные перестрелки, которые повышают риск как провала миссии, так и смертельных ранений — выживайте, добывайте и прорывайтесь, если хотите получить свои богатства живыми.

Arena Breakout: Infinite набрала более 100 000 списков желаний в Steam за три дня после официального анонса игры. Зарегистрироваться для участия в закрытой бете Arena Breakout: Infinite вы можете вот здесь. Обратите внимание, что количество бета-тестеров, случайным образом отобранных из числа зарегистрировавшихся, будет ограничено. Период закрытого бета-тестирования Arena Breakout: Infinite в закрытом бета-тестировании продлится не менее двух недель.

Arena Breakout: Infinite выйдет в конце 2024 года в Steam и на официальном сайте игры и будет бесплатной, без каких-либо условий.

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Комментарии: 12
Ваш комментарий
A E

а он и не был нужен)

1
Гена Транквилизатор

Поэтому мамонты заскамились на 5к, а теперь все 11к?

0
A E Гена Транквилизатор

подпивасам и в дотан, и в танки, и в тарков играть нормально

0
MythicalTiernan A E

Ты со своим парнем выше в одной палате лежите или вам в разные интернет провели?

0
0ncnjqybr

Онлайн в 300к с тобой не согласен.

0
A E MythicalTiernan

он мне через bt раздаёт

0
borsic

Да те же яйца, тут читеров будет ещё больше ибо бесплатно.

0
0ncnjqybr

Очередной "убийца Таркова", который в очередной раз эпично о него самоубьется. Сколько таких было, и почти никто не выжил. Сусле тихо сдох после года мучений, хант шел даун еле живой. Остались только непрямые конкуренты, которым хватает ума не лепить раболепную копию Таркова, а пойти своим путем.

0
Arinis

Не взлетит, инфа сотка

0
Mr.DOOM

"Tarkov больше не нужен?" – Кроме пары тройки скуфов он никому и не нужен был.

-1
0ncnjqybr

Пары-тройки сотен тысяч, ты хотел сказать.

0
Oscilograf
Tarkov больше не нужен?

Он и не был нужен, помойка донатная.

-1