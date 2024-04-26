Tarkov больше не нужен? Представлен геймплейный трейлер бесплатного хардкорного шутера Arena Breakout: Infinite

Готовы ли вы испытать свои навыки в жестоком мире тактических экстракшен-шутеров? Тогда добро пожаловать в игру, где ваша главная цель — военная добыча. Станьте частью сообщества отчаянных бойцов, готовых стрелять, грабить и совершать дерзкие набеги ради богатства и славы. И будьте готовы к тому, что путь к успеху лежит через череду сложнейших сражений, где ставки высоки, а награды ещё выше. Здесь выживают только сильнейшие, и каждый ваш шаг может стать последним. Но риск того стоит — ведь победители получают всё.

Перед каждым рейдом вам предстоит сделать нелёгкий выбор — какое снаряжение взять с собой? Можете нагрузить себя по полной, чтобы быть готовым к любым неожиданностям. Или наоборот — отправиться налегке, полагаясь на свою скорость и ловкость. Решать только вам. Однако помните — в Тёмной зоне каждая пуля на счету, поэтому заряжайтесь и проверяйте снаряжение дважды. Ведь успех здесь гарантирует не только выживание, но и существенную выгоду, а также истинное признание в глазах других бойцов.

И, конечно же, настоящий боец должен не только уметь стрелять, но и уметь создавать идеальное оружие. В этом вам поможет уникальная система оружейного мастерства. Экспериментируйте, смешивайте и сочетайте более 500 различных насадок, чтобы создать свой неповторимый стиль и стать грозой всей Тёмной зоны. Старайтесь модифицировать своё огнестрельное оружие так, чтобы оно идеально соответствовало вашей тактике боя и личным предпочтениям.