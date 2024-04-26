Tarkov больше не нужен? Представлен геймплейный трейлер бесплатного хардкорного шутера Arena Breakout: Infinite

Компания-разработчик MoreFun Studios сообщили, что первый закрытый бета-тест Arena Breakout: Infinite начнется 8 мая. В закрытом бета-тестировании будет две карты - «Ферма» и «Долина», на которых игроки смогут искать и добывать ценную добычу в охваченном войной регионе Камона.
Испытайте на себе затяжные перестрелки, которые повышают риск как провала миссии, так и смертельных ранений — выживайте, добывайте и прорывайтесь, если хотите получить свои богатства живыми.
Arena Breakout: Infinite набрала более 100 000 списков желаний в Steam за три дня после официального анонса игры. Зарегистрироваться для участия в закрытой бете Arena Breakout: Infinite вы можете вот здесь. Обратите внимание, что количество бета-тестеров, случайным образом отобранных из числа зарегистрировавшихся, будет ограничено. Период закрытого бета-тестирования Arena Breakout: Infinite в закрытом бета-тестировании продлится не менее двух недель.
Arena Breakout: Infinite выйдет в конце 2024 года в Steam и на официальном сайте игры и будет бесплатной, без каких-либо условий.
а он и не был нужен)
Поэтому мамонты заскамились на 5к, а теперь все 11к?
подпивасам и в дотан, и в танки, и в тарков играть нормально
Ты со своим парнем выше в одной палате лежите или вам в разные интернет провели?
Онлайн в 300к с тобой не согласен.
он мне через bt раздаёт
Да те же яйца, тут читеров будет ещё больше ибо бесплатно.
Очередной "убийца Таркова", который в очередной раз эпично о него самоубьется. Сколько таких было, и почти никто не выжил. Сусле тихо сдох после года мучений, хант шел даун еле живой. Остались только непрямые конкуренты, которым хватает ума не лепить раболепную копию Таркова, а пойти своим путем.
Не взлетит, инфа сотка
"Tarkov больше не нужен?" – Кроме пары тройки скуфов он никому и не нужен был.
Пары-тройки сотен тысяч, ты хотел сказать.
Он и не был нужен, помойка донатная.