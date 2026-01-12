ЧАТ ИГРЫ
Arena of Valor 11.08.2017
Экшен, Мультиплеер, MOBA, Условно-бесплатная
3.7 22 оценки

Девушка подделала всю свою карьеру в киберспорте, ни разу не сыграв в видеоигру

butcher69 butcher69

Профессиональный киберспорт потряс скандал: одна из участников турнира полностью подделала свои игры, ни разу не сыграв сама. Случай вызвал переполох в сообществе и обернулся серьёзными последствиями для команды в разгар соревнований.

Речь идет о Варасине Напхате, известной под ником Tokyogurl, которая представляла национальную сборную Таиланда на Юго-Восточных Азиатских играх 2025 года. На турнире по Arena of Valor 15 декабря официальные лица заметили несоответствие между действиями игрока на экране и реальными движениями рук. Расследование показало: Tokyogurl не управляла персонажем сама, а использовала Discord для трансляции чужой игры, действуя от лица другого игрока.

В результате Tokyogurl была исключена из турнира, а вся её команда, несмотря на выход в финал, снялась с соревнований. Первоначально она настаивала на невиновности, но вскоре ситуация прояснилась. Другой участник турнира под ником Cheerio признался в TikTok, что именно он управлял персонажем и извинился за последствия. Tokyogurl ограничилась кратким «Простите» в социальных сетях.

Президент Азиатской федерации киберспорта и глава Тайской ассоциации киберспорта заявили о намерении принять «самые строгие меры» в отношении обоих участников. Tokyogurl расторгла контракт с клубом, а RoV Esports пожизненно запретила ей участие в киберспортивных соревнованиях. Карьера Cheerio также оказалась под угрозой.

Команда подозревала неладное еще до турнира: участница избегала личных тренировок и скрывала руки во время онлайн-трансляций. Вероятно, включение её в сборную без участия в официальных отборочных стало серьезной ошибкой.

Комментарии:
PolGhost
И где в статье факты о том, что она подделала ВСЮ свою карьеру и НИ РАЗУ не играла в видеоигру (видеоигры)? Тут речь только о одном соревновании и всё

нитгитлистер
участница избегала личных тренировок и скрывала руки во время онлайн-трансляций.
mxorganic нитгитлистер

Если она скрывала руки под столом, может быть она вовсе и не "она"? Учитывая что она из Тайланда

HoganHog
Антон Патриарх Логвинов

Ля ты гойды накидал.

Illusive Devil

А была ли девушка? Особенно учитывая, что команда из Таиланда.

Александр Гоголев

И что? Обычный случай, прям скандал чтоли?

нитгитлистер
представляла национальную сборную Таиланда на Юго-Восточных Азиатских играх 2025 года.

попробуй почитать статью))

Great-heartedElio

У девушек бывают карьеры в киберспорте?

J a r v i s

Вумен))

Kenn1y

Турниры что теперь проходят онлайн?

Jack Is Back

Твою мать! Очередной Франкенштейн из Тайланда!!

очень большой

Такая новость интересная. Надо и оценить её соответствующе.

Sova Aleykum

Даже в мобильных помойках мошнят, мде.