Новые ролики Ares: Rise of Guardians демонстрируют кастомизацию персонажей, игровой процесс и боевые костюмы ©

Сегодня Kakao Games выпустила большую порцию новых трейлеров грядущей MMORPG Ares: Rise of Guardians. Трейлеры демонстрируют кастомизацию персонажей, боевой геймплей и четыре экзокостюма, которыми мы сможем насладиться в игре: Военачальник, Чернокнижник, Охотник и Инженер. Мы также увидим механику смены костюма в действии.

Ares: Rise of Guardians включает в себя боевые действия в боевых костюмах, которые вы можете счесть похожими на те, что мы видели в Exoprimal или Anthem, как вы можете видеть в сегодняшних видеороликах.