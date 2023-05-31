Ares: Rise of Guardians 2023 г.
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Новые ролики Ares: Rise of Guardians демонстрируют кастомизацию персонажей, игровой процесс и боевые костюмы

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monk70
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Сегодня Kakao Games выпустила большую порцию новых трейлеров грядущей MMORPG Ares: Rise of Guardians. Трейлеры демонстрируют кастомизацию персонажей, боевой геймплей и четыре экзокостюма, которыми мы сможем насладиться в игре: Военачальник, Чернокнижник, Охотник и Инженер. Мы также увидим механику смены костюма в действии.

Ares: Rise of Guardians включает в себя боевые действия в боевых костюмах, которые вы можете счесть похожими на те, что мы видели в Exoprimal или Anthem, как вы можете видеть в сегодняшних видеороликах.

Мобильные Трейлеры
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Комментарии: 3
Ваш комментарий
MadDarkGuard

Эх, были бы такие тянки в обычных играх, вместо черных жирных баб, а не только в ммошном кале.

4
Dasdag

ну и херота

2
TVGonak

Тянки отменные, как всегда)

0