Анонсирован западный релиз экшен-РПГ Ariana and the Elder Codex

Издательство Idea Factory International объявило, что сайд-скроллинговый экшен-платформер Ariana and the Elder Codex выйдет на Западе в 2026 году. Игра будет доступна на PlayStation 5, PlayStation 4 и Nintendo Switch как в цифровом, так и в физическом формате.

Проект представляет собой двухмерный экшен, сочетающий в себе элементы платформера и ролевой игры. Сюжет повествует о девушке-библиотекаре по имени Ариана, которой необходимо восстановить испорченные волшебные кодексы, чтобы вернуть магию в мир. Для этого ей предстоит буквально войти на страницы книг, сражаясь с монстрами и преодолевая препятствия. Судя по представленному трейлеру, игроков ждут динамичные сражения с использованием разнообразных заклинаний в стилистике аниме.

В ходе приключения героиня будет открывать новые магические способности и навыки, которые помогут ей не только в битвах, но и в исследовании локаций, открывая доступ в ранее недоступные места. Игрокам предстоит сразиться с могущественными боссами, охраняющими измененные кодексы, и научиться комбинировать умения для достижения победы.