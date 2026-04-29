Состоялся релиз приключенческой метроидвании Ariana and the Elder Codex

Разработкой проекта занимались студии Idea Factory, Compile Heart и HYDE, Inc., а издателем выступила компания Idea Factory International. Ранее, 24 марта 2026 года, игра стала доступна на консолях PlayStation 4, PlayStation 5 и Nintendo Switch. В сервисе Steam новинка продается за 1100 рублей, однако до 13 мая действует ознакомительная скидка, снижающая цену до 935 рублей. Также перед покупкой геймеры могут опробовать 1 бесплатную демоверсию. Проект не получил поддержку русского языка.

Сюжет игры разворачивается вокруг библиотекаря по имени Ариана. Главная героиня обладает 1 уникальным даром, который позволяет ей проникать внутрь древних фолиантов. Девушке предстоит восстановить 7 поврежденных кодексов героев, чтобы вернуть в мир исчезнувшее волшебство. Параллельно с выполнением миссии Ариана пытается найти своих родителей, пропавших без вести много лет назад.

Геймплей представляет собой классическую метроидванию с элементами платформера. Игрокам доступно более 30 различных заклинаний и способностей, которые можно комбинировать в 6 доступных слотах. Боевая система сочетает использование магии с атаками материализованным мечом. В игре реализована механика стихийных взрывов, срабатывающая при накоплении специальной шкалы после успешных попаданий магией 1 конкретного элемента. Также Ариана может менять свою форму благодаря системе стихийного пришествия, что дает ей характеристики воды, ветра, земли или огня.

Помимо базовых атак, героиня способна оглушать врагов, опустошая их шкалу выносливости. В специальной локации можно создавать новые предметы экипировки и улучшать имеющиеся навыки. Для поклонников проекта разработчики подготовили расширенное издание Deluxe Edition за 1500 рублей со скидочной ценой 1275 рублей. В его состав входят цифровая копия игры, артбук на 32 страницы, саундтрек из 18 композиций, 4 варианта обоев для рабочего стола, 7 фонов для мобильных устройств и 2 эксклюзивных внутриигровых предмета.