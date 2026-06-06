Arizona Sunshine выходит из VR: серия получит масштабный ремейк для ПК и консолей

Если вы давно хотели познакомиться с Arizona Sunshine, но не готовы покупать VR-гарнитуру, у серии появился шанс выйти за пределы виртуальной реальности. На Future Games Show Summer Showcase был анонсирован масштабный ремейк, который объединит события оригинальной Arizona Sunshine и Arizona Sunshine 2 в один полноценный шутер от третьего лица для обычных платформ.

За проект отвечает Vertigo Games — студия, известная по самой серии, а также по Metro Awakening VR и Thief VR: Legacy of Shadows. Ремейк готовится для PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S и Nintendo Switch 2.

Судя по описанию, разработчики не ограничились простым переносом контента. Игроков ждёт переработанный геймплей, адаптированный для не-VR-формата, кооперативное прохождение, режим разделённого экрана, новые добивания в ближнем бою и знакомый спутник — пёс Бадди, за которого можно будет играть. В центре истории по-прежнему остаётся выживший, путешествующий по пустыням Аризоны в поисках других людей после зомби-апокалипсиса.

Самое интересное здесь — не столько сам ремейк, сколько тенденция. Arizona Sunshine долгое время считалась одной из самых узнаваемых VR-франшиз, а теперь получает шанс привлечь гораздо более широкую аудиторию. Для многих игроков это может стать первым знакомством с серией без необходимости надевать шлем виртуальной реальности.

Дата выхода пока не объявлена, но проект уже выглядит как попытка превратить VR-хит в полноценную мультиплатформенную франшизу.