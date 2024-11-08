Студия GamesVoice объявила о работе над русской озвучкой для дилогии Arizona Sunshine

Студия GamesVoice официально объявила о работе над русским озвучанием для дилогии Arizona Sunshine — серии VR-боевиков, действие которых происходит в мире зомби-апокалипсиса. Озвучка для оригинальной части и её ремейка уже полностью завершена и доступна для скачивания вот здесь.

Хотя для первой части был официальный дубляж, GamesVoice решила переозвучить его, чтобы обеспечить преемственность голосов в обеих частях. Интересно, что второй части игры не досталось даже русских субтитров, но команда активно трудится над исправлением этого недостатка и планирует выпустить локализацию в ближайшие месяцы.

Кроме того, GamesVoice на финишной прямой по сбору средств на русское озвучание Silent Hill 2. Осталось собрать менее 5% от запланированной суммы.