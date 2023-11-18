Компания Vertigo Games опубликовала новые геймплейные кадры VR-шутера Arizona Sunshine 2

Компания Vertigo Games опубликовала новые кадры и информацию о приключенческом шутере от первого лица Arizona Sunshine II в виртуальной реальности в рамках мероприятия "Gameplay Showcase", включая обзор новой игровой кампании, подробности о кроссплатформенных кооперативных режимах игры, планах на пострелизные планы и т.д.

Кооперативная игра

Arizona Sunshine II будет включать в себя полноценный кроссплатформенный мультиплеерный режим, кооперативную кампанию для двух игроков, бесконечный режим "Орда" для четырех игроков и многое другое. Кооперативная игра в Arizona Sunshine II построена на фундаменте, заложенном в оригинальной игре, но при этом в нее добавлено множество VR-взаимодействий и механик, благодаря которым Arizona Sunshine II как никогда ранее охватывает свободную кооперативную игру.

Планы на период после запуска

Также сегодня были объявлены планы по поддержке игры после запуска, включая три дополнительные карты для режима Horde, которые будут выпущены в течение первого года. Более подробная информация будет раскрыта позднее.

Демонстрация однопользовательской кампании

В ходе презентации директор игры Arizona Sunshine II Питер Дёрлоо (Peter Deurloo) представил совершенно новый вариант прохождения одиночной кампании, в котором были показаны ранее не встречавшиеся кадры, а также продемонстрировал новые детали игрового процесса. В частности, были сделаны некоторые намеки на новую самостоятельную историю, написанную Робом Йескомбом, на Бадди, вашего нового собачьего друга, и на боевые механики нового поколения, такие как ручная перезарядка, ближний бой и ремесленничество.

Кооперативные приключения от первого лица

Далее в рамках Gameplay Showcase группа создателей виртуальной реальности, объединившись в дуэты, представила кооперативный режим кампании Arizona Sunshine II. Узнайте об их опыте прохождения кооперативного режима кампании вместе с их новым другом - Бадди. Различные авторы поделились своими последними впечатлениями от кооперативного режима кампании для двух игроков в длинных видеороликах на своих каналах.

Специальное интервью с ведущим актером озвучивания Скай Солей

В демонстрации игрового процесса принял участие специальный гость: исполнитель главной роли в Arizona Sunshine II Скай Солейл. В беседе с командой разработчиков Скай рассказал о том, как ему удалось вновь стать остроумным главным героем Arizona Sunshine II. Добавьте к этому вольную озвучку, снятую на камеру, и станет ясно, почему невероятная игра Скай является важнейшим компонентом сюжета Arizona Sunshine II.

Специальные акции

И наконец, в течение всех выходных в Steam действуют самые глубокие на сегодняшний день скидки на франшизу Arizona Sunshine: от 80-процентной скидки на оригинальную Arizona Sunshine и загружаемый контент до скидки предварительного заказа на Arizona Sunshine II Deluxe Edition.

Arizona Sunshine II выйдет для PlayStation VR 2, SteamVR и Quest 7 декабря.